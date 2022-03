Big Game BBB fica disponível para todos; veja como baixar o jogo do BBB 22

O Big Game BBB, jogo fantasy do reality Show BBB 22 nos moldes do Cartola FC, está com acesso liberado para todos os usuários com uma conta Globo, sem exclusividade para convidados e assinantes do Globoplay. O game, feito pela Thoughtworks em parceria com a Globo para Android e iPhone (iOS), permite apostar em seus favoritos no jogo do Big Brother e ganhar pontos de acordo com a performance deles durante a semana. É possível montar seu "grupo" entre as terças, dias de eliminação, e as quintas, quando é realizada a prova do líder. Confira o passo a passo para baixar o app, criar sua conta Globo e começar a jogar