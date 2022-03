Brasil x Chile: como assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Brasil e Chile se enfrentam, nesta quinta-feira (24), em partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) no Maracanã, e terá transmissão ao vivo da TV Globo , que pode ser acompanhada online e grátis no Globoplay pelo computador ou em celulares Android ou iPhone ( iOS ). Independente do resultado, a seleção brasileira está classificada para a competição mundial. A equipe chilena precisa vencer para continuar em busca da vaga.

Assistir à partida entre Brasil e Chile hoje é simples, bastando ao usuário acessar a transmissão ao vivo no Globoplay usando uma Conta Globo. Para os novos usuários do serviço, um cadastro gratuito precisa ser realizado usando um endereço de e-mail ou importando os dados de uma conta Facebook ou Google. Confira, a seguir, como acompanhar o jogo do Brasil pelas Eliminatórias 2022 ao vivo no Globoplay.

Brasil x Chile ao vivo: como assistir as Eliminatórias da Copa 2022 pelo PC

Passo 1. Para assistir ao jogo do Brasil hoje online, acesse a página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e clique em "Agora na TV" para acessar a programação da TV Globo ao vivo;

Passo 2. Nesta etapa, clique no botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro na Conta Globo;

Passo 3. Faça login utilizando e-mail e senha cadastrados no serviço. Caso queira, é possível importar os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, clique em "Entrar" e aguarde a transmissão de Brasil e Chile começar automaticamente. Se não tiver uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

Passo 4. Para realizar o cadastro, preencha todos os dados solicitados. Além disso, confirme que é humano marcando "Sou humano". Aceite os termos de uso e clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão do jogo do Brasil seja iniciada.

Brasil x Chile ao vivo: como assistir as Eliminatórias da Copa 2022 pelo celular

Passo 1. Para acompanhar Brasil e Chile ao vivo pelas Eliminatórias da Copa no celular, entre no aplicativo do Globoplay. Na parte inferior da página, localize e pressione a aba “Agora”. Depois, toque no botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Passo 2. Para fazer login, use um e-mail e senha cadastrados no serviço. Outra opção é importar os dados de uma conta Facebook ou Google. Em seguida, pressione o botão "Entrar" para a transmissão do jogo de hoje iniciar imediatamente. Caso seja um novo usuário, selecione a opção "Cadastre-se" e complete os dados necessários. Além disso, marque a caixa "Sou humano". Por fim, concorde com os termos de uso e pressione o botão "Cadastrar". O jogo do Brasil ao vivo começará automaticamente.

