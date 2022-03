É possível achar fotos na nuvem do celular seguindo algumas dicas simples. Usuários de celulares com Android , por exemplo, podem recorrer a recursos do Google Fotos que facilitam a procura das imagens. O aplicativo conta com barra de pesquisa, uma ferramenta de rolagem que exibe o ano de captura das imagens e também dispõe de inteligência artificial capaz de agrupar fotos por temas. Além disso, alguns registros podem estar "escondidos" na pasta "Arquivos".

Donos de iPhone (iOS), por sua vez, podem encontrar imagens deletadas do celular recentemente por meio do app "Fotos". Para isso, porém, é preciso que a opção "Fotos do iCloud" esteja ativada nas configurações do smartphone. No tutorial a seguir, saiba como achar fotos na nuvem de celulares Android e iPhone (iOS).

1 de 11 Saiba como encontrar fotos na nuvem de celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Marcela Franco Saiba como encontrar fotos na nuvem de celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Não consegue restaurar o backup do WhatsApp no iPhone? Veja como resolver no Fórum do TechTudo

Como achar fotos na nuvem no Android

Passo 1. Para achar fotos na nuvem do Android, acesse o aplicativo Google Fotos em seu celular. Depois, toque bem no canto direito da tela e deslize o dedo para baixo. Ao fazer isso, o app exibirá uma ferramenta de rolagem. Toque sobre ela para continuar a rolar a tela;

2 de 11 Tela inicial do app Google Fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco Tela inicial do app Google Fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Feito isso, o Google Fotos mostrará, no canto direito da tela, o ano em que as fotos foram capturadas, o que facilita a localização de arquivos. Outra maneira de buscar imagens no app é por meio da barra "Pesquisar", localizada na parte superior e inferior (como ícone) da tela. Toque sobre ela;

3 de 11 Ferramenta que exibe ano em que a foto foi tirada fica no canto direito na tela no app Google Fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ferramenta que exibe ano em que a foto foi tirada fica no canto direito na tela no app Google Fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Digite o mês e o ano da foto que deseja encontrar. Feito isso, o Google Fotos exibirá todas as imagens capturadas no respectivo período. Você também pode usar os filtros disponíveis, exibidos logo abaixo da barra de busca, para refinar os resultados. Após a consulta, aperte a seta para voltar para a aba "Pesquisar";

4 de 11 Busca pela data da foto na barra de pesquisa do Google Fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco Busca pela data da foto na barra de pesquisa do Google Fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. O aplicativo possui ainda um recurso chamado "Itens variados", que usa inteligência artificial para agrupar fotos com itens em comum. A funcionalidade pode ser uma boa opção para encontrar imagens armazenadas no Google Fotos. Para acessar a pasta, toque em "Ver tudo". Depois, toque sobre a pasta nomeada com uma palavra-chave da foto que está procurando. Feito isso, o app mostrará todas as imagens em comum armazenadas no seu aparelho;

5 de 11 Recurso Itens Variados do Google Fotos divide as imagens em pastas de conteúdos semelhantes — Foto: Reprodução/Marcela Franco Recurso Itens Variados do Google Fotos divide as imagens em pastas de conteúdos semelhantes — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. O Google Fotos também permite encontrar fotos arquivadas. Para isso, toque em "Biblioteca", na tela inicial do app. Depois, vá em "Arquivo";

6 de 11 Aba "Biblioteca" do Google Fotos é dividida em pastas — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aba "Biblioteca" do Google Fotos é dividida em pastas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Ao tocar na pasta, você terá acesso a todos os arquivos arquivados.

7 de 11 Pasta nomeada Arquivo reúne imagens arquivadas no Google Fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco Pasta nomeada Arquivo reúne imagens arquivadas no Google Fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Como achar fotos deletadas recentemente no iPhone

Passo 1. Para achar fotos na nuvem do iPhone, é preciso habilitar a opção "Fotos do iCloud". Para isso, abra os "Ajustes" no seu telefone. Lá, aperte na parte em que aparece o seu nome.

8 de 11 Tela para acessar configurações do iPhone — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Tela para acessar configurações do iPhone — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Toque em "iCloud" e depois em "Fotos";

9 de 11 Acessando o "iCloud" para ativar a sincronização de fotos — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Acessando o "iCloud" para ativar a sincronização de fotos — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Em seguida, ative a chave "Fotos do iCloud";

10 de 11 Habilitação da chave "Fotos do iCloud" para finalizar o processo de sincronização — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Habilitação da chave "Fotos do iCloud" para finalizar o processo de sincronização — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 4. Com a opção acima habilitada, abra o aplicativo Fotos do iPhone. Em seguida, toque em "Álbuns" e, depois, role a tela para baixo;

11 de 11 Acessando o aplicativo Fotos do iPhone — Foto: Reprodução/Marcela Franco Acessando o aplicativo Fotos do iPhone — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Em "Mais itens", toque em "Apagados". O app, então, mostrará as fotos que foram deletadas nos últimos 30 dias.

12 de 11 App Fotos do iPhone possui pasta com imagens que foram apagadas — Foto: Reprodução/Marcela Franco App Fotos do iPhone possui pasta com imagens que foram apagadas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Pronto. Agora que você já sabe como achar fotos na nuvem do celular, aproveite a dica para localizar imagens perdidas.

Veja também: Como limpar caches do iPhone e apagar dados de apps para liberar memória