Como alterar CNAE do MEI? Site permite atualizar ocupação

Alterar a CNAE do MEI é um procedimento simples que pode ser feito pelo detentor do CNPJ. Por meio do Portal do Empreendedor, microempreendedores individuais (MEIs) podem alterar sua ocupação principal, sinalizada por um código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Cada empresa pode cadastrar uma atividade principal e até 15 ocupações secundárias, totalizando até 16 atividades no CNPJ.

Vale ressaltar que, por dia, são permitidos dois acessos ao Portal do Empreendedor para alterar dados do MEI. Em cada login, é possível fazer, no máximo, oito mudanças nos campos de informação. Caso o usuário altere 16 dados em um único dia, será necessário aguardar o dia seguinte para fazer mais mudanças no cadastro. Confira, a seguir, como alterar o CNAE do MEI pelo computador.

1 de 9 Tutorial ensina como alterar CNAE do MEI pelo Portal do Empreendedor — Foto: Paulo Alves/TechTudo Tutorial ensina como alterar CNAE do MEI pelo Portal do Empreendedor — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Como fazer abertura do MEI? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como alterar CNAE do MEI pelo Portal do Empreendedor

Passo 1. Para alterar a ocupação do MEI, acesse o Portal do Empreendedor (gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor) e clique em “Já sou MEI”;

2 de 9 Como alterar CNAE: MEI pode fazer mudanças na ocupação pelo Portal do Empreendedor — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como alterar CNAE: MEI pode fazer mudanças na ocupação pelo Portal do Empreendedor — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Na página do MEI, selecione a opção “Atualização Cadastral”;

3 de 9 Botão de atualização cadastral permite fazer alteração na categoria do MEI — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Botão de atualização cadastral permite fazer alteração na categoria do MEI — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Na tela de alteração de dados cadastrais, clique em “Solicitar”;

4 de 9 Solicitação da mudança do CNAE para MEI é feita pelo Portal do Empreendedor — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Solicitação da mudança do CNAE para MEI é feita pelo Portal do Empreendedor — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Será necessário fazer login com sua conta Gov.br. Para isso, informe seu CPF e clique em “Continuar”;

5 de 9 É preciso fazer login com credenciais Gov.br para alterar CNAE do MEI grátis — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É preciso fazer login com credenciais Gov.br para alterar CNAE do MEI grátis — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Digite sua senha e clique em “Entrar”;

6 de 9 É preciso concluir o login com sua senha Gov.br — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É preciso concluir o login com sua senha Gov.br — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Informe o código do Simples Nacional no campo indicado e prossiga no botão “Continuar”;

7 de 9 É preciso informar o código do Simples Nacional para acessar página de alteração — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É preciso informar o código do Simples Nacional para acessar página de alteração — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Com seu cadastro no MEI aberto, desça a tela até encontrar a seção “Atividades”. Então, clique no campo “Ocupação Principal” e escolha a sua nova atividade. Note que o Código CNAE, localizado logo abaixo, será atualizado automaticamente;

8 de 9 Após ver a lista de atividades, MEI deve selecionar novo CNAE — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Após ver a lista de atividades, MEI deve selecionar novo CNAE — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Após a alteração do CNAE, desça a tela, marque os termos de adesão às mudanças e clique no botão “Continuar” para finalizar o processo.

9 de 9 Finalize a alteração do CNAE MEI — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Finalize a alteração do CNAE MEI — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora você já sabe como alterar CNAE do MEI.

Veja também: Calculadora do INSS mostra quanto tempo falta para aposentadoria