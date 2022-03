Como ativar o 'Ok, Google' no Android? Comando aciona Google Assistente

É possível ativar o "Ok, Google", comando que aciona a Google Assistente no celular Android, em apenas alguns passos. A assistente virtual do Google auxilia o usuário a pesquisar assuntos diversos e controlar o smartphone por comando de voz. Com o comando "Ok, Google, previsão do tempo", a inteligência artificial confere as condições climáticas do dia. O aplicativo ainda é capaz de ações como descobrir a música do ambiente, ligar a lanterna e informar a data.