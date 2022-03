Como aumentar o nível da conta Gov.br para prata e ouro

As contas criadas pelo site da Receita Federal, do INSS ou pelo atendimento presencial do Denatran, por exemplo, são iniciadas automaticamente no nível bronze. Para atingir o nível prata ou ouro do login Gov.br, é necessário realizar procedimentos como validação facial, confirmação de dados via Internet Banking, conferência de dados na Justiça Federal, login com certificado digital, entre outros. Confira, a seguir, as permissões de cada categoria e como aumentar o nível no Gov.br.