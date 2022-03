Como baixar Yu-Gi-Oh! Master Duel no celular Android e iPhone (iOS)

Yu-Gi-Oh! Master Duel é um card game lançado em janeiro de 2022. Disponível para celular Android e iPhone (iOS), além de consoles, o título da Konami segue as regras competitivas do jogo de cartas da vida real e pode ser baixado de graça. Dá para desafiar os amigos, participar de torneios, competir com duelistas do mundo todo e conhecer a história por trás de baralhos temáticos selecionados.