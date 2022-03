O app Drivvo , disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ), auxilia no cálculo do consumo de combustível do seu veículo. Para isso, basta informar a quilometragem do automóvel exibida no Odômetro, tipo e preço do litro do combustível usado e o valor total gasto. O cálculo feito pelo aplicativo de gerenciamento de veículo é baseado na distância percorrida entre o momento de abastecer e o do tanque esvaziar.

A ferramenta pode ser bastante útil para descobrir se o veículo é econômico ou apresenta algum problema no tanque. A seguir, saiba como calcular a gasolina por km com o Drivvo. O passo a passo, realizado em Galaxy A10S com Android 11, também pode ser reproduzido em iPhones.

1 de 10 Saiba como calcular consumo de combustível com o aplicativo Drivvo — Foto: Marcela Franco/TechTudo Saiba como calcular consumo de combustível com o aplicativo Drivvo — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como conectar celular Android ao carro? Descubra no Fórum do TechTudo

Como calcular gasolina por km com o app Drivvo

Passo 1. Abra o aplicativo Drivvo e, na tela de abertura, crie uma conta na plataforma ou faça login com as credenciais do Google ou Facebook. No exemplo, o TechTudo optou por entrar com uma conta Google.

2 de 10 Ação para fazer login no app Drivvo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para fazer login no app Drivvo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Agora, toque em "Sim" ou "Não" de acordo com a sua resposta. No primeiro login, é preciso cadastrar seu veículo. Para isso, toque em "Veículo" e digite o tipo do seu automóvel. Depois, vá em "Marca";

3 de 10 É preciso cadastrar seu carro no primeiro acesso ao app Drivvo — Foto: Reprodução/Marcela Franco É preciso cadastrar seu carro no primeiro acesso ao app Drivvo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. O app, então, exibirá uma lista com várias marcas de carro em ordem alfabética. Basta rolar a tela para encontrar a fabricante do seu carro. Ao localizá-la, aperte sobre ela. Depois, complete o cadastro com o modelo do veículo e a capacidade do tanque. Feito isso, pressione "Cadastrar";

4 de 10 Selecione a marca do seu carro no app Drivvo e saiba como calcular gasto de combustível — Foto: Reprodução/Marcela Franco Selecione a marca do seu carro no app Drivvo e saiba como calcular gasto de combustível — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Para continuar, vá no ícone de "+". Depois, toque no ícone de tanque de combustível;

5 de 10 Home do app Drivvo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Home do app Drivvo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Agora, adicione as informações que serão usadas para o app calcular quantos km por litro o carro faz. Para isso, em "Odômetro", informe a distância percorrida do veículo. Depois, toque em "Combustível". Feito isso, selecione o tipo de combustível usado para abastecer ao tocar sobre a opção correspondente;

6 de 10 Complete com as informações requeridas e saiba como calcular o gasto de gasolina no app Drivvo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Complete com as informações requeridas e saiba como calcular o gasto de gasolina no app Drivvo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Em seguida, informe o valor do litro do combustível e o valor total do abastecimento. Ao fazer isso, o app exibirá automaticamente o total de litros. Depois, pressione o botão para confirmar que completou o tanque. Após preencher os dados solicitados, toque no ícone de seta, localizado no topo da tela. Quando precisar colocar combustível novamente no carro, aperte no ícone de "+" para preencher as mesmas informações;

7 de 10 Adicione o preço do litro do combustível e o valor para exibir a quantidade de litros alcançada com o app Drivvo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Adicione o preço do litro do combustível e o valor para exibir a quantidade de litros alcançada com o app Drivvo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. Vá em "Abastecimento" e, depois, preencha os locais indicados com quilometragem atual exibida no Odômetro, preço do litro e valor total. Depois pressione o botão de acordo com a sua situação. Para concluir, toque no ícone de seta;

8 de 10 Toque em "Abastecimento" para fazer o cálculo de gasolina por km no app Drivvo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque em "Abastecimento" para fazer o cálculo de gasolina por km no app Drivvo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. Feito isso, vá em "Relatórios", localizado na parte de baixo da tela. Depois, toque em "Abastecimento";

9 de 10 Toque em relatório para ter acesso a algumas informações importantes sobre o gasto com combustível — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque em relatório para ter acesso a algumas informações importantes sobre o gasto com combustível — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 9. Na tela que exibe as informações de abastecimento, visualize a área "Combustível". Nela, o app exibe o cálculo de quantos km por litro seu carro faz. A informação é dividida em "Última", que é o resultado relacionado às últimas informações adicionadas, "Maior", que traz a média de consumo mais alta e "Menor", com o cálculo de quantos km por litro seu carro rendeu na situação de menor consumo.

10 de 10 App Drivvo faz o cálculo de quantos km por litro seu carro faz — Foto: Reprodução/Marcela Franco App Drivvo faz o cálculo de quantos km por litro seu carro faz — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Veja também: BMW apresenta carro que muda de cor na CES 2022