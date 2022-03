Como calcular porcentagem na calculadora do celular Android e iPhone (iOS)

Calcular a porcentagem na calculadora do celular é um procedimento simples, que pode ser feito em celulares Android e iPhone (iOS). Os sistemas do Google e da Apple oferecem a ferramenta de forma nativa em seus smartphones e possibilitam realizar o cálculo rapidamente, por meio da operação de multiplicação associada ao símbolo de porcentagem “%”. O recurso facilita a realização de contas simples durante as tarefas do dia a dia. Confira, no tutorial a seguir, como calcular porcentagem de um valor pelo celular usando a calculadora.