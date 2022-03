É possível cancelar conta Nubank é possível por meio do aplicativo do banco digital, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Antes do encerramento, porém, é preciso quitar pendências, como parcelas de empréstimos, e transferir ou retirar quantias guardadas na conta. Após resolver essas questões, o usuário pode optar pelo cancelamento. Caso mude de ideia, o cliente tem a possibilidade de reativar a conta ao entrar em contato com a instituição. No tutorial a seguir, veja como cancelar conta Nubank. O passo a passo, realizado em um Galaxy A10S com Android 11, funciona da mesma forma em iPhones.