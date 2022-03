Como cancelar Netflix pelo celular

É possível cancelar a Netflix pelo celular em poucos passos. O pagamento da assinatura do serviço de streaming é recorrente, modalidade que permite aos clientes cancelar a conta no momento em que preferirem, sem multa. O procedimento é útil para quem está insatisfeito com o serviço, já assistiu todas as produções do catálogo ou não consegue mais arcar com os custos da assinatura.