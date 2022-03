Colocar o feed do Instagram em ordem cronológica é um procedimento simples que pode ser feito no aplicativo da rede social para Android e iPhone ( iOS ). A empresa anunciou o retorno desse modelo de visualização na última quarta-feira (23) , após muitos pedidos da comunidade de usuários. O formato exibe fotos e vídeos por ordem de publicação, sem interferência de algoritmos, e está sendo liberado gradualmente para todas as contas.

Além do feed cronológico, o Instagram também lançou outro modelo de visualização, com posts de amigos favoritos selecionados manualmente pelo usuário. Além disso, a rede social manteve disponível a configuração usada anteriormente, com recomendações de algoritmos na página inicial. Confira, no tutorial a seguir, como colocar feed cronológico no Instagram.

1 de 6 Feed cronológico do Instagram está de volta; veja como ativar — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Feed cronológico do Instagram está de volta; veja como ativar — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como colocar o feed cronológico no Instagram

Passo 1. Para ativar o feed cronológico do Instagram , abra o aplicativo e toque no nome da rede social localizado no canto superior esquerdo da tela. Veja que um menu será aberto;

2 de 6 Feed Instagram: ordem cronológica é ativada por menu na página inicial — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Feed Instagram: ordem cronológica é ativada por menu na página inicial — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Toque em “Seguindo” para ver um feed com as publicações das pessoas que você segue em ordem cronológica;

3 de 6 Como ativar feed cronológico: Instagram mostra posts em ordem de publicação na aba "Seguindo" — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como ativar feed cronológico: Instagram mostra posts em ordem de publicação na aba "Seguindo" — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Toque em “Favoritos” para ver um feed com as publicações de contas que você selecionar. Em seguida, toque em “Adicionar aos favoritos” para criar a lista de contatos preferidos;

4 de 6 Instagram também permite ver posts de amigos favoritos em ordem cronológica em outro modelo de feed — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Instagram também permite ver posts de amigos favoritos em ordem cronológica em outro modelo de feed — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Toque em “Adicionar” nas pessoas que deseja marcar como favoritas e finalize em “Confirmar favoritos”. Em seguida, veja na tela o feed com os posts dessas pessoas em ordem cronológica;

5 de 6 Procedimento para adicionar amigos à lista de favoritos do feed cronológico do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Procedimento para adicionar amigos à lista de favoritos do feed cronológico do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Para voltar ao feed tradicional, com sugestões de algoritmos, toque na setinha do canto superior esquerdo. Feito isso, você será levado de volta para a página inicial do Instagram.

6 de 6 Veja como voltar ao feed tradicional com algoritmos na página inicial do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como voltar ao feed tradicional com algoritmos na página inicial do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora que você sabe como colocar o feed cronológico no Instagram, aproveite a dica para ter mais controle sobre a forma de visualização das publicações.

