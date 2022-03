1 de 8 Como faço para colocar senha no WhatsApp? Norton App Lock bloqueia mensageiro com código secreto — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Como faço para colocar senha no WhatsApp? Norton App Lock bloqueia mensageiro com código secreto — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como instalar o WhatsApp Web? Saiba no Fórum do TechTudo

Como colocar senha no WhatsApp para ninguém mexer

Passo 1. Para colocar senha no WhatsApp, abra o Norton App Lock e toque em “Configurar” para ativar a permissão de acessibilidade do sistema. Então, selecione o aplicativo do Norton na lista e marque a chave “Ativado”;

2 de 8 É preciso ativar permissão de acessibilidade ao app do Norton no Android — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É preciso ativar permissão de acessibilidade ao app do Norton no Android — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Desenhe o padrão de desbloqueio do aplicativo ou toque em “Alternar para senha” para escolher um código numérico. Então, defina a senha desejada;

3 de 8 Norton App Lock permite colocar senha no WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Norton App Lock permite colocar senha no WhatsApp — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Após a definição da senha, aperte “Escolha a conta do Google” para cadastrar um e-mail de resgate do código, em caso de perda. Marque o e-mail cadastrado no celular e prossiga em “Ok”;

4 de 8 É possível selecionar um e-mail para resgate da senha — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível selecionar um e-mail para resgate da senha — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Na tela inicial do Norton App Lock, selecione os aplicativos que deseja bloquear com senha – os apps ativados serão sinalizados na cor verde. Neste exemplo, assinalamos o WhatsApp;

5 de 8 Como colocar senha no WhatsApp para ninguém mexer com o Norton App Lock — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como colocar senha no WhatsApp para ninguém mexer com o Norton App Lock — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Ao tentar abrir o WhatsApp, uma tela solicitará a senha;

6 de 8 WhatsApp é bloqueado com senha pelo aplicativo Norton App Lock — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes WhatsApp é bloqueado com senha pelo aplicativo Norton App Lock — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Para ativar o recurso de foto remota, que captura uma selfie do invasor ao tentar usar o seu celular, toque nas três listras de configurações do app e vá em “Configurações”. Então, ative a chave “Foto remota”. As fotos capturadas pelo app são exibidas no app "Fotos";

7 de 8 Veja como ativar recurso de foto remota do app do Norton — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como ativar recurso de foto remota do app do Norton — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Caso queira desativar o bloqueio dos aplicativos, basta tocar no botão de cadeado – ele ficará sinalizado na cor azul, e os aplicativos, na cor cinza.

8 de 8 É possível desativar o Norton App Lock quando quiser — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível desativar o Norton App Lock quando quiser — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora você já sabe como colocar senha no WhatsApp para ninguém mexer.

Veja também: WhatsApp clonado: como recuperar conta e se proteger de golpe