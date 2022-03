Comparar duas colunas do Excel de forma automática é uma boa maneira de conferir valores em planilhas. Existem diversos métodos para realizar essa ação, e os usuários podem escolher o mais adequado conforme o seu objetivo.

As fórmulas do editor de planilhas da Microsoft funcionam para equiparar questões de qualquer natureza, sejam numéricos ou de texto. Confira, a seguir, como comparar duas colunas do Excel para lidar com grandes volumes de dados de forma rápida e sem correr risco de pular alguma linha.

1 de 13 Tutorial ensina como comparar duas colunas do Excel — Foto: Raquel Freire/TechTudo Tutorial ensina como comparar duas colunas do Excel — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Como congelar células no Excel? Participe no Fórum do TechTudo

Como comparar duas colunas do Excel

Passo 1. Para comparar duas colunas do Excel, é necessário conferir se o nome mostrado na primeira coluna consta na segunda, procedimento que vale tanto para textos quanto para números. O primeiro passo é selecionar a célula ao lado da primeira linha de valores;

2 de 13 Seleção da célula onde a fórmula do Excel será digitada — Foto: Reprodução/Raquel Freire Seleção da célula onde a fórmula do Excel será digitada — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Nesta etapa, digite a fórmula "=A2=B2" (sem aspas), alterando as células de acordo com a sua planilha. Em seguida, pressione "Enter";

3 de 13 Fórmula para comparar duas colunas no Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire Fórmula para comparar duas colunas no Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. A célula exibirá a palavra "VERDADEIRO" caso os valores sejam iguais, ou "FALSO", caso sejam diferentes. Com a célula selecionada, posicione o cursor no quadradinho do canto inferior direito da célula, clique nele e arraste para baixo, até a última linha da tabela;

4 de 13 Cópia da fórmula inserida na célula para demais campos da tabela no Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire Cópia da fórmula inserida na célula para demais campos da tabela no Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. A coluna exibirá o resultado da comparação de todas as linhas da tabela.

5 de 13 Coluna com resultado das comparações entre duas outras colunas do Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire Coluna com resultado das comparações entre duas outras colunas do Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Como comparar duas colunas com dados correspondentes

Passo 1. Caso você precise destacar linhas com os dados correspondentes, selecione toda a parte de dados da tabela e, na aba "Página inicial", clique em "Formatação condicional";

6 de 13 Ferramenta de formatação condicional na barra do Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire Ferramenta de formatação condicional na barra do Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Nesta etapa, posicione o cursor sobre "Regra de realce das células" e clique em "Valores duplicados";

7 de 13 Caminho para o recurso de formatação condicional de valores duplicados — Foto: Reprodução/Raquel Freire Caminho para o recurso de formatação condicional de valores duplicados — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Selecione a opção "Duplicados" na primeira caixa de seleção. Clique na seta ao lado da segunda caixa e escolha qual formatação você deseja aplicar às linhas com dados correspondentes. Feito isso, pressione "OK";

8 de 13 Escolha da formatação condicional de valores duplicados em planilha do Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire Escolha da formatação condicional de valores duplicados em planilha do Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. As linhas cujas células apresentam os mesmos valores aparecerão em destaque. Você também pode destacar linhas com dados dissidentes. Para isso, selecione a tabela e volte em "Formatação condicional" > "Regra de realce das células" > "Valores duplicados". Desta vez, porém, selecione "Exclusivos" na primeira caixa. Escolha a formatação preferida e clique em "OK";

9 de 13 Escolha da formatação condicional de valores que não se repetem no Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire Escolha da formatação condicional de valores que não se repetem no Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Pronto. Você terá uma tabela que exibe semelhanças e diferenças a partir da formatação das células.

10 de 13 Tabela com células formatadas a partir da comparação entre duas colunas — Foto: Reprodução/Raquel Freire Tabela com células formatadas a partir da comparação entre duas colunas — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Como comparar duas colunas para confirmar os respectivos valores

Passo 1. Para comparar duas colunas e identificar se os valores de uma estão presentes na outra, é necessário usar a função PROCV, caraterizada pela estrutura "=PROCV (valor procurado; intervalo onde será feita a busca; coluna índice; valores exatos [0] ou aproximados [1]". No exemplo deste tutorial, a fórmula ficou "=PROCV(A2;B2:B9;1;0)" (sem aspas), porque estamos buscando a palavra Samsung (célula A2) que está na segunda coluna (intervalo B2:B9), sendo que queremos a própria palavra apareça caso seja localizada na correspondência exata.

11 de 13 Estrutura da função PROCV para comparar duas colunas no Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire Estrutura da função PROCV para comparar duas colunas no Excel — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Após pressionar "Enter", clique no quadradinho do canto inferior direito da célula e arraste até a última linha da tabela para copiar a fórmula;

12 de 13 Cópia da função PROCV para as demais linhas da tabela — Foto: Reprodução/Raquel Freire Cópia da função PROCV para as demais linhas da tabela — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Quando encontrar um item procurado, o Excel irá exibir o nome. Caso não localize, a mensagem de erro "#N/D" será apresentada.

13 de 13 Resultado da comparação entre duas colunas usando a função PROCV — Foto: Reprodução/Raquel Freire Resultado da comparação entre duas colunas usando a função PROCV — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Pronto. Utilize as dicas para saber como comparar duas colunas do Excel.

Veja também: como colocar marca d’água em planilhas do Microsoft Excel