Compartilhar agenda do Google com outras pessoas é um procedimento simples. O Google Agenda permite que o usuário compartilhe seus calendários com amigos, colegas de trabalho ou qualquer outra pessoa de três formas: adicionando os convidados por e-mail, gerando um link de convite compartilhável ou tornando a agenda pública. Nesta última opção, todos os eventos ficarão visíveis para qualquer pessoa do mundo e poderão ser encontrados até na pesquisa do Google .

Vale destacar que, ao compartilhar sua agenda, as pessoas convidadas terão permissão para responder aos convites recebidos, criar e editar eventos, compartilhar a agenda com mais pessoas, receber e-mails sobre alterações nos eventos e até excluir o calendário. Confira, a seguir, como compartilhar agenda do Google pelo computador.

1 de 8 Tuturial ensina como compartilhar agenda do Google; aprenda — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Tuturial ensina como compartilhar agenda do Google; aprenda — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como compartilhar agenda do Google adicionando convidados por e-mail

Passo 1. Acesse o Google Agenda no computador (calendar.google.com) e localize a seção “Minhas agendas”, no menu da lateral esquerda. Então, clique nos três pontinhos de opções da agenda que será compartilhada;

2 de 8 Agendas do Google podem ser configuradas individualmente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Agendas do Google podem ser configuradas individualmente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. No menu suspenso, clique na opção “Configurações e compartilhamento”;

3 de 8 Opção para acessar as configurações de uma agenda do Google — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Opção para acessar as configurações de uma agenda do Google — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Com as configurações abertas, localize a seção “Compartilhar com pessoas específicas” e clique em “Adicionar pessoas”;

4 de 8 Opção para adicionar pessoas à sua agenda do Google — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Opção para adicionar pessoas à sua agenda do Google — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Digite o e-mail das pessoas desejadas, determine as permissões de edição e finalize no botão “Enviar”. Os convidados receberão um link que abrirá a sua agenda compartilhada;

5 de 8 Usuário pode enviar convites para compartilhar agenda do Google — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário pode enviar convites para compartilhar agenda do Google — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como compartilhar agenda do Google via link

Passo 1. Clique no botão “Gerar link compartilhável” para criar um link de convite para a sua agenda;

6 de 8 É possível compartilhar agenda do Google gerando um link de convite — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível compartilhar agenda do Google gerando um link de convite — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. O link será gerado imediatamente. Toque em “Copiar link” e envie para os convidados.

7 de 8 Usuário pode copiar link da agenda do Google e enviá-lo para os convidados — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário pode copiar link da agenda do Google e enviá-lo para os convidados — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como tornar uma agenda do Google pública

Passo 1. Localize a seção "Permissão de acesso a eventos" e marque o check “✓” na opção “Disponibilizar ao público”. Em seguida, confirme a ação no botão “Ok”.

8 de 8 Google Agenda permite deixar os calendários públicos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Google Agenda permite deixar os calendários públicos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora você já sabe como compartilhar agenda do Google.

