Compartilhar vídeo do Instagram no WhatsApp é um procedimento que pode ser feito de duas maneiras. Uma é por meio do compartilhamento nativo da rede social, que envia o link de acesso ao vídeo para conversas no mensageiro; outra é com aplicativos externos, como o InstaSave, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O app permite baixar o vídeo do Instagram no celular e enviá-lo diretamente no chat do mensageiro. A seguir, saiba como compartilhar vídeo do Instagram no WhatsApp.