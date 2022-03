Como comprar Valorant Points (VP)

Valorant Points (VP) é a moeda virtual utilizada para fazer compras na loja do FPS da Riot Games . Com o dinheiro do jogo é possível comprar diversas skins para armas e facas, além de arsenais completos, para deixar seu equipamento com a pintura que você desejar. Vale ressaltar que os cosméticos alteram apenas a aparência das armas, sem conceder nenhuma vantagem. O VP pode ser comprado no próprio jogo. Entre as opções de pagamento estão cartão de crédito, Pix, boleto e o Paysafe. Veja, a seguir, o passo a passo de como comprar VP.

Comprando VP com cartão de crédito

Passo 1. Na tela inicial do Valorant, clique no pequeno ícone no canto superior direito correspondente aos Valorant Points;

Passo 2. Ao clicar, você será redirecionado para a tela de compra de VP. Na parte superior, estarão disponíveis as opções de compra por cartão de crédito, Pix ou boleto, Paysafe ou códigos, vendidos em lojas conveniadas e em sites oficiais. No caso da opção de cartão de crédito, é possível fazer o pagamento com Visa, Mastercard, American Express, Elo e Hipercard. Assim que selecionar o cartão de crédito, escolha a quantidade de VP que deseja comprar e clique;

Passo 3. Na tela de pagamento, coloque o seu cartão, o número, a data de validade, o nome do titular do cartão e o código de segurança. Para finalizar, clique em "Pague agora". O tempo para o recebimento de seu VP comprados pelo cartão de crédito é de até um dia corrido.

Caso seja necessário mudar o CPF de sua conta, clique em "Editar CPF". Caso já tenha o documento cadastrado, os últimos dígitos aparecerão na tela seguinte, assim como parte de sua data completa de nascimento. Basta colocar suas novas informações, clicar em avançar e concluir o Passo 3.

Outras formas de pagamento para comprar VP

Pix, boleto e Paysafe são outros métodos de pagamento, além do cartão de crédito. Se preferir pelos dois primeiros, serão exigidas informações como nome, sobrenome, CPF e endereço. Depois, é possível escolher pagar pelo QR Code do Pix ou pelo código de barras do boleto.

O QR Code do Pix pode ser lido pelo aplicativo de seu banco. Normalmente, o recebimento de VP por esse meio é imediato ou em até duas horas, mas por conta da instabilidade recente com o Pix na compra de VP, esse tempo pode chegar a até 24 horas. O pagamento do boleto pode ser feito no aplicativo do banco ou em uma lotérica, e será aceito em até três dias úteis.

Por fim, temos o Paysafe. Trata-se um cartão de crédito pré-pago que possibilita ao usuário fazer transações seguras mesmo sem ter conta em um banco. O tempo de recebimento do VP pelo Paysafe é de até uma hora, mas ele pode chegar quase que imediatamente na sua conta.

Com informações de Riot Games e PlayValorant