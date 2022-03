Vale destacar que os cupons têm condições específicas de validação, como uso em primeira compra, valor mínimo, produtos específicos participantes ou prazo de validade. A seguir, saiba como conseguir cupom na Shopee . O tutorial foi realizado em um Galaxy A10S com Android 11 , mas o passo a passo também vale para celulares com iOS .

Como funciona taxação no Shopee? Saiba no Fórum do TechTudo

Passo 1. Para conseguir cupons da Shopee , abra o aplicativo e, na tela inicial, toque no botão "Eu", localizado na parte de baixo do visor. Depois, vá em "Meus Cupons";

Passo 2. Se você já estiver logado em sua conta Shopee , basta pular para o próximo passo. Caso contrário, é preciso fazer login na plataforma. No exemplo, o TechTudo optou por acessar a conta usando o Facebook . Nesse caso, toque em "Continuar com o Facebook " e, em seguida, vá em "Continuar;

Passo 3. Com o login feito, o app te redirecionará para a tela com os códigos disponíveis. Toque em "Ganhe mais Cupons" para visualizar os cupons diários. Em seguida, escolha uma das opções e toque em "Eu Quero";

Passo 4. Feito isso, prossiga normalmente com as compras. Na tela de pagamentos, toque em "Cupom Shopee" para aplicar o código resgatado. Em seguida, toque na bolinha laranja para selecionar o cupom e, depois, toque em "OK". A quantia referente ao desconto do cupom será subtraído do valor da compra;