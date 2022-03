Como consultar CPF no SPC de graça

É possível consultar CPF no SPC Consumidor, site do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). A consulta permite que o cidadão verifique se existem dívidas registradas em seu nome, restrições de crédito, registros de inadimplência ou dívidas abertas em bancos e outras instituições, com detalhamento de valores e o nome da empresa que inscreveu o débito.

O cadastro no SPC Consumidor é gratuito e pode ser feito rapidamente pelo computador, por meio do preenchimento de um formulário de dados pessoais. Além disso, há uma camada de segurança que deve ser validada por meio do aplicativo Google Authenticator, disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS). Confira, a seguir, como consultar o CPF no SPC gratuitamente.

1 de 13

Como consultar CPF no SPC

Passo 1. Para consultar seu CPF, acesse a página de cadastro no SPC (cadastropositivo.spcbrasil.org.br/cadpos-consumidor-login) e clique em “Criar acesso” para se cadastrar;

2 de 13

Passo 2. Preencha todo o formulário com seus dados, marque a leitura dos termos de adesão e clique em “Prosseguir”;

3 de 13

Passo 3. Um e-mail será enviado para confirmação do cadastro;

4 de 13

Passo 4. Acesse seu e-mail e clique em “Confirmar meu e-mail” para prosseguir;

5 de 13

Passo 5. Após a confirmação do e-mail, você será direcionado de volta para o site do cadastro. Então, crie uma senha e digite o código nos dois campos indicados. Prossiga no botão “Continuar”:

6 de 13

Passo 6. Um QR Code será exibido na tela para registro de token de segurança;

7 de 13

Passo 7. Para registrar o token, abra o Google Authenticator no celular e toque no ícone de “+”. Depois, vá em “Ler código QR”;

8 de 13

Passo 8. A câmera do celular será aberta. Então, faça a leitura do QR Code do site. Um código dinâmico passará a ser exibido na tela do celular, com a indicação “CadastroPositivo”;

9 de 13

Passo 9. Volte ao site no computador e digite o código exibido no aplicativo Google Authenticator. Então, prossiga no botão “Continuar” para finalizar o cadastro;

10 de 13

Passo 10. Após o login, você visualizará a tela inicial do site do SPC. Então, toque em “Consulte seu CPF” para expandir as informações. Depois, vá em “Ver detalhes”;

11 de 13

Passo 11. Veja na tela se existem registros do seu CPF no SPC;

12 de 13

Passo 12. Na tela inicial, você ainda poderá visualizar o seu Score, pontuação usada pelas instituições financeiras para liberação de crédito.

13 de 13

Pronto. Agora você já sabe como consultar CPF pelo SPC.

