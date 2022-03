Como consultar resultado de perícia pelo CPF

Consultar o resultado de perícia médica do INSS pelo CPF é um procedimento que pode ser feito pelo site Meu INSS. No portal, o cidadão consegue visualizar os detalhes do requerimento solicitado e o status do pedido para saber se foi deferido ou não, sem a necessidade de comparecer a uma agência física da instituição. Outra alternativa para descobrir o resultado da perícia é realizar uma ligação telefônica para o número 135.