Depositar dinheiro no Nubank é um procedimento que pode ser feito de três maneiras diferentes: via TED, Pix ou a partir de um boleto de depósito. O cliente não precisa sair de casa para efetuar a operação, que é executada diretamente no aplicativo do banco digital, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Para retirar dinheiro da conta, por outro lado, é preciso transferir o valor para outro banco e sacá-lo em uma agência.

Também é possível fazer o saque em caixas eletrônicos das redes Banco24Horas ou Saque e Pague. Nesses casos, porém, o Nubank cobra uma taxa do cliente. Para entender melhor como funcionam os recursos de depósito e saque da NuConta, confira o tutorial abaixo.

Como depositar dinheiro no Nubank via boleto

Passo 1. Para depositar dinheiro na NuConta via boleto de depósito, acesse o aplicativo do Nubank e, logo na página inicial, toque sobre "Depositar", no menu que fica logo abaixo do saldo. Na sequência, selecione a opção "Receber em até 3 dias, sem custo";

Passo 2. Em seguida, preencha o valor que deseja depositar na sua conta e aperte a seta do canto inferior direito para continuar. O boleto de depósito será gerado em poucos segundos, e você pode copiar o código para efetuar o pagamento com o app de outro banco, por exemplo. Mas, se preferir ir até uma agência bancária ou lotérica, escolha a opção "Enviar boleto por e-mail" para imprimir o código de barras.

O depósito mínimo via boleto é de R$ 20; o máximo, de R$ 15 mil. Vale ressaltar que o cômputo do pagamento pode ser mais demorado, já que o boleto leva até três dias úteis para ser reconhecido.

Como depositar dinheiro no Nubank via TED

Passo 1. Para depositar dinheiro na NuConta por transferência eletrônica digital (TED), o passo inicial é parecido: abra o app, toque sobre "Depositar" e, em seguida, escolha a opção "Copiar dados da conta". Na próxima página, copie as informações da sua NuConta para colar no app de outro banco e fazer uma transferência via TED ou DOC.

O valor mínimo para depósitos via TED ou DOC é de R$ 1. Vale lembrar também que algumas instituições financeiras podem cobrar pelos serviços de transferências, e esse valor pode variar entre os bancos.

Como depositar dinheiro no Nubank via Pix

Passo 1. Para depositar dinheiro na NuConta por Pix, acesse o app do Nubank e selecione "Depositar". Em seguida, escolha a opção "Receber na hora em qualquer dia, sem custo";

Passo 2. Na próxima tela, digite o valor que deseja depositar na sua conta Nubank. Para prosseguir, toque sobre a seta no canto inferior direito da tela, confira os dados para o depósito e, então, pressione "Criar código". Para depositar o dinheiro na conta, copie o código Pix e efetue o pagamento a partir do aplicativo de outro banco.

O valor mínimo para transferências via Pix é de R$ 1. Diferente de modalidades como TED e DOC, o Pix é gratuito, e o pagamento pelo método é reconhecido de maneira instantânea na conta. Trata-se, portanto, do meio mais rápido de depositar dinheiro no Nubank.

Como sacar dinheiro no Nubank

O saque no Nubank pode ser feito de duas maneiras: transferindo o valor desejado para uma conta de outro banco e, então, se dirigindo a uma agência da instituição para sacá-lo; ou retirando o dinheiro em um caixa eletrônico das redes Banco24Horas ou Saque e Pague.

A diferença entre as opções é o valor do serviço. Enquanto o Nubank não cobra taxas para fazer transferências para outros bancos dentro do app, cada saque realizado em redes de caixas eletrônicos custa R$ 6,50. Logo, um cliente que for sacar R$ 10 em um caixa Banco24Horas ou Saque e Pague, por exemplo, terá R$ 16,50 removidos da sua NuConta.

A seguir, veja como transferir quantias da NuConta para uma conta bancária de outra instituição.

Passo 1. Abra o app do Nubank e, no menu abaixo de saldo, aperte "Transferir". Na sequência, indique o valor desejado para a transferência. Então, toque sobre a seta do canto inferior direito da tela para prosseguir;

Passo 2. Agora, indique o nome, CPF ou chave pix do contato para o qual deseja realizar a transferência. Para concluir a transação, basta tocar em "Transferir" e, na próxima tela, finalizar o procedimento ao confirmar a sua senha.

Com informações de Nubank

