1 de 6 Photo Dump no Instagram: tutorial ensina a participar de corrente para publicação de fotos aleatórias — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Photo Dump no Instagram: tutorial ensina a participar de corrente para publicação de fotos aleatórias — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como fazer photo dump no Instagram

Passo 1. Para fazer photo dump no Instagram, localize um story que participa da corrente e toque em “Responder”, na figurinha da brincadeira. Em seguida, confirme no botão “Responder”;

2 de 6 Photo Dump: Instagram permite participar de corrente nos Stories — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Photo Dump: Instagram permite participar de corrente nos Stories — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. A câmera dos Stories será aberta com a figurinha da corrente aplicada. Então, toque no ícone de layout, no menu lateral, para dividir a tela em quarto partes. Caso queira, toque em “Alterar grade” para dividir a tela em mais ou menos quadros;

3 de 6 Your Photo Dump: tradução do termo é algo como "seu despejo de fotos", indicando que o usuário deve publicar fotos aleatórias da galeria — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Your Photo Dump: tradução do termo é algo como "seu despejo de fotos", indicando que o usuário deve publicar fotos aleatórias da galeria — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Toque no ícone de figura, no canto inferior esquerdo da tela, para adicionar a primeira foto. A galeria do celular será aberta. Então, selecione a imagem desejada;

4 de 6 O que significa photo dump: corrente consiste em publicar fotos aleatórias da galeria no Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes O que significa photo dump: corrente consiste em publicar fotos aleatórias da galeria no Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Repita o procedimento até preencher todos os quadros. As imagens são adicionadas automaticamente, em sequência. Finalize no botão de check “✓”;

5 de 6 Photo dump: significado da brincadeira é postar várias fotos diferentes e aleatórias — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Photo dump: significado da brincadeira é postar várias fotos diferentes e aleatórias — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Depois de adicionar as fotos, movimente o adesivo da corrente como quiser pela tela. Por fim, publique o photo dump na sua história ou envie para os "Melhores Amigos".

6 de 6 Publique o photodump nos Stories ou envie para os Melhores Amigos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Publique o photodump nos Stories ou envie para os Melhores Amigos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora que você já sabe como fazer photo dump no Instagram, aproveite a dica para participar da corrente.

