Como fixar tweet de outra pessoa no seu perfil do Twitter

Fixar um tuíte de outra pessoa no perfil do Twitter é um procedimento simples. O recurso, que coloca um post no topo das publicações da conta do usuário, é útil para destacar uma informação, comentário, foto ou vídeo. De maneira nativa, a rede social permite evidenciar apenas publicações feitas pelo próprio usuário, mas uma dica fácil possibilita ressaltar posts de amigos, influenciadores ou contas comerciais. Para isso, basta recorrer ao site TwTools ou executar um truque a partir da ferramenta "Retweet". Confira, a seguir, como fixar um tuíte de outra pessoa no perfil do Twitter.