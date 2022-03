Como gerar QR Code do Pix no Nubank? Código permite receber pagamentos

Gerar QR Code do Pix no Nubank é um procedimento que permite receber pagamentos pelo sistema de forma simplificada, dispensando a necessidade de informar chaves. Para criar o código 2D, basta acessar a área Pix do app do banco digital e inserir o valor cobrado. O pagador, então, só precisa escanear o QR Code com o aplicativo do seu próprio banco para transferir a quantia.

No tutorial a seguir, saiba como gerar QR Code do Pix no aplicativo do Nubank, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O passo a passo foi realizado em um Galaxy A10S com Android 11, mas o procedimento segue o mesmo para celulares com iOS.

1 de 3 Aplicativo do Nubank permite gerar QR codes para pagamentos via Pix — Foto: Beatriz Maxima/TechTudo Aplicativo do Nubank permite gerar QR codes para pagamentos via Pix — Foto: Beatriz Maxima/TechTudo

Como gerar QR Code do Pix no Nubank

Passo 1. Para gerar QR Code do Pix no Nubank, abra o aplicativo do banco e, na tela inicial, toque em "Área Pix". Em "Receber", toque na opção "Cobrar";

2 de 3 Criando um QR Code: ação para acessar a Área Pix do app Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco Criando um QR Code: ação para acessar a Área Pix do app Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Feito isso, digite o valor que deseja receber e toque no local indicado. Depois, toque na seta. Para finalizar, toque em "Criar QR Code". O código, então, será exibido na tela. O pagador precisa escanear o QR Code no aplicativo do próprio banco para realizar o pagamento.

3 de 3 Ação para criar um QR Code do Pix no app Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para criar um QR Code do Pix no app Nubank — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Pronto. Agora que você já sabe como gerar QR Code do Pix no Nubank, aproveite a dica para agilizar o recebimento de pagamentos.

