Como gerar um boleto Nubank para terceiros com data de vencimento

É possível gerar um boleto Nubank para terceiros com data de vencimento pelo aplicativo do banco digital, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). A funcionalidade está disponível apenas para clientes PJ (pessoa jurídica) do roxinho, que podem customizar campos como data de vencimento, definição do pagador e até adicionar uma identificação à cobrança. Assim, é possível receber pagamentos de terceiros direto na conta, independentemente do banco que eles utilizem. Vale citar que a emissão de cada boleto que for pago custa R$ 3.