Como girar a tela do PC com Windows 10

Girar a tela do PC com Windows 10 é um procedimento simples. O recurso é bastante útil para usuários que desejam usar o sistema em monitores verticais ou para quem trabalha com gráficos e planilhas, por exemplo, obtendo um maior espaço para visualizar informações. Ao todo, o Windows permite utilizar a tela em quatro orientações de direção: no modo tradicional, com giro de 90º à esquerda, com giro de 90º à direita ou de cabeça para baixo.