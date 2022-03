Como jogar de Renata Glasc no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Renata Glasc é a mais recente campeã lançada em League of Legends (LOL), MOBA da Riot Games disponível gratuitamente para Windows e Mac. A Baronesa da Química exerce o papel de Suporte no jogo e consegue ser muito efetiva, graças a seu kit único focado em salvar aliados e causar muito estrago aos inimigos. Por conta disso, o TechTudo separou todas as habilidades, possíveis feitiços, builds, runas, counters e dicas de como jogar com a campeã na rota inferior. É importante ressaltar que o guia a seguir foi embasado no patch 12.5.