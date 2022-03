Como jogar de Shen no Wild Rift: veja build, habilidades e mais

League of Legends: Wild Rift recebeu o campeão Shen como uma das novidades da atualização 3.1. Apesar do visual ninja, ele é um tank jogado na Rota do Barão, com função secundária de suporte. O personagem é um dos vários campeões de Ionia disponíveis no LOL Mobile, incluindo Irelia, Akali e Karma, essa última introduzida ao game no mesmo patch.

Para obter Shen, os jogadores podem participar do evento Protetores de Ionia ou gastar 5.500 ciscos azuis na loja do game. O personagem também vem acompanhado da skin Lua Sangrenta, que custa 525 Wild Cores. A seguir, conheça habilidades, dicas de builds e jogabilidade para o líder da Ordem Kinkou.

1 de 14 Shen é o líder da Ordem Kinkou, mestre da Akali e um poderoso guerreiro de Ionia — Foto: Reprodução/YouTube (WildRiftBR) Shen é o líder da Ordem Kinkou, mestre da Akali e um poderoso guerreiro de Ionia — Foto: Reprodução/YouTube (WildRiftBR)

Habilidades

Passiva: Barreira de Ki

2 de 14 A passiva de Shen fornece uma importante durabilidade — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR A passiva de Shen fornece uma importante durabilidade — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR

A passiva de Shen tem tempo de recarga de 10 segundos, e dá ao personagem um escudo que absorve 60 de dano por 2,5 segundos depois que finaliza uma habilidade. Caso pelo menos um campeão seja afetado pela habilidade, o tempo de recarga da passiva é reduzido em 4 segundos.

Ele recebe ainda 15 pontos de energia quando suas habilidades causam dano a um inimigo. No geral, a passiva de Shen é uma das suas principais maneiras de garantir a durabilidade do campeão em teamfights ou mesmo no 1v1 durante as partidas.

Primeira habilidade: Ataque Crepúsculo

3 de 14 Uma das principais fontes de dano que Shen tem em seu kit — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR Uma das principais fontes de dano que Shen tem em seu kit — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR

A primeira habilidade de Shen tem um tempo de recarga de 8 segundos e custa 65 de energia. Depois que chama de volta a Espada Espiritual, Shen fortalece os próximos três ataques que irão causar dano mágico de 12 +2,5% da vida máxima do alvo. Caso a espada atravesse um adversário, o dano sobe para 12 +5,5% do total e o alvo atingido ainda sofre 15% de lentidão por 2 segundos ao se afastar de Shen.

O campeão ganha ainda 50% de velocidade de ataque e causa 125 de dano máximo a monstros. Esta habilidade é uma boa ferramenta para duelos 1x1 caso Shen esteja jogando na top lane, e para reduzir o HP dos adversários caso esteja jogando de suporte, ajudando aliados a capitalizarem o abate.

Segunda habilidade: Refúgio Espiritual

4 de 14 Shen tem um grande potencial de suporte para o time, em parte graças ao Refúgio Espiritual — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR Shen tem um grande potencial de suporte para o time, em parte graças ao Refúgio Espiritual — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR

A segunda habilidade tem tempo de recarga de 18 segundos e custa 20 pontos de energia. A Espada Espiritual é enviada até um campeão aliado, gerando uma área que bloqueia ataques inimigos por 1,75 segundos. Essa habilidade é útil quando Shen está perto de um aliado, em uma teamfight, ou caso o time inimigo tenha muitos campeões de ataque básico. Importante: embora a habilidade bloqueie 100% de ataques básicos, ela não bloqueia efeitos de habilidade.

Terceira habilidade: Corrida das Sombras

5 de 14 A Corrida das Sombras é uma habilidade útil pelo seu efeito e pelo dano causado, ideal para teamfights — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR A Corrida das Sombras é uma habilidade útil pelo seu efeito e pelo dano causado, ideal para teamfights — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR

O tempo de recarga da terceira habilidade de Shen é de 16 segundos, custando 75 de energia. Quando avança para frente, Shen causa 60 de dano físico a campeões inimigos e monstros, e os provoca por 1,5 segundos. É a sua habilidade mais útil, com potencial de suporte similar ao Escudo de Durand do Galio. Ela também torna Shen viável na rota do topo.

Ultimate: Manter a União

6 de 14 Graças a sua ult, Shen tem um alto poder de rotação dentro do mapa — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR Graças a sua ult, Shen tem um alto poder de rotação dentro do mapa — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR

O tempo de recarga da ultimate de Shen e de 130 segundos. O campeão canaliza por 3 segundos, e, em seguida, teleporta-se até um aliado. Esse, por sua vez, é protegido por um escudo que absorve 170 de dano por 5 segundos, podendo aumentar até 60% com base na vida perdida do alvo.

Vale ressaltar que essa é a principal habilidade do campeão, e a primeira realmente global no Wild Rift. Com ela, Shen pode avançar rotas se estiver jogando como top laner e rotacionar para um aliado de escolha, ajudando o time em objetivos, por exemplo. Caso seja o suporte do time, sua ultimate garante que o um aliado viverá para finalizar uma jogada ou fugir em segurança.

Ordem das habilidades

Shen deve priorizar a maximização do Ataque Crepúsculo, pois essa é a sua principal forma de causar dano, independente da função. O jogador deve, em segundo lugar, maximizar a Corrida das Sombras, tanto pelo dano quanto pela utilidade que vem do efeito de provocação. Por fim, o jogador deve upar a ultimate sempre que disponível (e, por último, o Refúgio Espiritual).

Ordem das habilidades | Shen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ataque Crepúsculo X X X X Refúgio Espiritual X X X X Corrida das Sombras X X X X Manter a União X X X

Feitiços

A primeira boa opção de feitiço para Shen é o Flash, pois ajuda a dar engage nos inimigos e escapar de teamfights ruins. O jogador pode ainda fazer o combo Flash + Ataque Crepúsculo e Flash + Corrida das Sombras. Outra opção de feitiço é o Incendiar, ideal para tanks do tipo bruiser tal qual o campeão: ele fornece dano, reduz a cura do inimigo e é uma ferramenta de finalização interessante caso um inimigo com pouco HP fuja.

7 de 14 Estes são os melhores feitiços para jogar de Shen no Wild Rift: flash e incendiar — Foto: Reprodução/Bruna Telles Estes são os melhores feitiços para jogar de Shen no Wild Rift: flash e incendiar — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Runas

Abaixo você confere exemplos de builds de runas que vão ajudar Shen em diferentes situações. Lembre-se, entretanto, que são apenas exemplos: você deve sempre adaptar a sua build de acordo com o time adversário.

Build 1

8 de 14 Uma build focada em regeneração e mobilidade — Foto: Reprodução/Bruna Telles Uma build focada em regeneração e mobilidade — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Build 2

9 de 14 Outro exemplo de build voltada para regeneração — Foto: Reprodução/Bruna Telles Outro exemplo de build voltada para regeneração — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Equipamentos

Shen tem como principais equipamentos que devem ser priorizados a Égide Solar e a Armadura de Espinhos. No mais, o jogador deve analisar a partida e os tipos de adversários que está enfrentando, mudando a sua build de equipamentos de acordo com a situação. Abaixo você confere builds de equipamentos para diferentes situações.

Build padrão

10 de 14 A Placa Gargollítica Galvanizada de Aço é o encantamento utilizado nesta build — Foto: Reprodução/Bruna Telles A Placa Gargollítica Galvanizada de Aço é o encantamento utilizado nesta build — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Contra assassinos e campeões com dano de ataque (AD)

11 de 14 O Teleporte Galvanizado de Aço é o encantamento desta build — Foto: Reprodução/Bruna Telles O Teleporte Galvanizado de Aço é o encantamento desta build — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Para enfrentar campeões com dano de habilidade (AP)

12 de 14 O Teleporte também é o encantamento indicado para esta build — Foto: Reprodução/Bruna Telles O Teleporte também é o encantamento indicado para esta build — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Contra tanks

13 de 14 Por fim, o Teleporte é outra vez o encantamento indicado — Foto: Reprodução/Bruna Telles Por fim, o Teleporte é outra vez o encantamento indicado — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Counters

14 de 14 Singed, Kennen, Morgana, Lux e Lulu são exemplos de counter do Shen em League of Legends: Wild Rift — Foto: Reprodução/Bruna Telles Singed, Kennen, Morgana, Lux e Lulu são exemplos de counter do Shen em League of Legends: Wild Rift — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Como Shen consegue bloquear o dano de ataque que recebe, seus principal counters são campeões que causam dano mágico, pois eles tornam o seu kit de habilidades inútil. Na Rota do Barão, dois exemplos de counter são Singed e Kennen, ambos campeões de dano mágico. Outra maneira de counterar Shen é com personagens que consigam interromper suas habilidades: Morgana, Lux e Lulu são exemplos de counter, pois além de causar stuns e status que dificultam o ataque inimigo com suas habilidades, são campeãs do tipo dano mágico.

Dicas

No começo do jogo, mantenha-se vivo o máximo possível até o nível 5 para pegar a ultimate o quanto antes. Depois disso, fique de olho no mapa caso um aliado possa ser socorrido;

Se o seu adversário na Rota do Barão atacar, não se preocupe. Shen é relativamente forte no começo da partida, principalmente graças ao combo Corrida das Sombras + Ataque Crepúsculo + 3 ataques básicos aprimorados;

No mid-game, junte-se ao seu time para fazer os objetivos. Para isso, primeiro empurre sua wave de minions na torre inimiga e, então, teleporte-se durante uma teamfight;

Numa teamfight, caso Shen esteja jogando na Rota do Barão, sua função é atuar como segundo suporte, protegendo os aliados e causando dano aos inimigos;

Outra forma de enfraquecer o time inimigo no mid-game é matar o Arongueijo e roubar a selva adversária. Isso irá deixar o jungler mais lento, e dar ao time de Shen o tempo necessário para assumir a vantagem na partida;

Se o seu time estiver em uma situação muito ruim, o split push pode ser a melhor decisão. Shen tem um potencial decente nesse sentido, e isso fará o time inimigo mandar um ou dois jogadores para impedir o seu avanço. Quando isso acontecer, apenas provoque eles e escape, enquanto o seu time se recupera na outra parte do mapa;