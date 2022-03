Como jogar Fall Guys em crossplay com os amigos

Fall Guys: Ultimate Knockdown é um divertido Battle Royale desenvolvido pela Mediatonic. O jogo é sucesso desde o seu lançamento, com gameplay de provas de gincana com até 60 jogadores simultâneos. Entre as opções disponíveis está a função de multiplayer crossplay para jogar com amigos de plataformas diferentes. O game está disponível para PlayStation 4 (PS4) e PC, mas versões para Xbox One e Nintendo Switch chegam ainda este ano.