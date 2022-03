Como jogar Red Dead Online no PS4, Xbox One ou PC

Red Dead Online é o componente multiplayer online do jogo Red Dead Redemption 2, lançado em 2018. Ele está disponível para PS4, Xbox One, PC, além de PS5 e Xbox Series X/S via retrocompatibilidade. Apesar de ter sido lançado como parte de RDR2, atualmente Red Dead Online pode ser adquirido de forma separada nas lojas virtuais de Sony, Microsoft e Steam na versão de PC. Vale ressaltar que a Rockstar Games, desenvolvedora do jogo, atualiza o universo de Red Dead Online com frequência, mantendo-o em constante desenvolvimento.