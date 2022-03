Como jogar Snake Game no PC ou celular

O clássico Snake , também conhecido como "jogo da cobrinha", acumula popularidade desde o lançamento, na década de 1970. Com o passar os anos, o título ganhou novas versões, incluindo Snake Game, atualmente disponível para PC, iPhone , iPad e Mac via navegador, e para celulares com sistema operacional Android via Google Play Games . Mesmo com a nova roupagem, o objetivo do game ainda é o mesmo: abocanhar a maior quantidade possível de frutinhas espalhadas pelo tabuleiro enquanto a cobrinha cresce ao se alimentar. Vale lembrar que os limites da arena são fatais.

Nessa versão atualizada, a cobrinha é controlada pelas teclas direcionais do teclado do computador ou através de toques na tela do celular. Para te ajudar a relembrar esse clássico do passo, o TechTudo preparou, a seguir, um tutorial de como fazer o download e jogar o game. Confira:

1 de 9 O clássico jogo da cobrinha ganhou mais uma versão: o Snake Game — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Passo a passo para PC, iPhone e iPad

1. Na barra de pesquisa do Google, digite o termo “Snake Game” e pressione "Enter", ou clique aqui. Na janela seguinte, vá até o botão azul, onde está escrito "Jogar";

2 de 9 Pesquise o termo "snake game" no Google e clique em "Jogar" — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

2. Clique novamente no botão "Jogar";

3 de 9 Clique novamente em "Jogar" — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

3. Assim como na versão clássica, o objetivo do jogo é capturar as frutas distribuídas pelo tabuleiro. Controle a cobrinha usando as pelas teclas direcionais do computador ou através do touchscreen da tela do celular;

4 de 9 Controle a cobrinha enquanto abocanha frutas e troféus — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

4. O botão de ajuste dá acesso à aba de personalização do game. Nessa versão, é possível alterar o tamanho do tabuleiro, o tipo de fruta, a cor da cobra, entre outras possibilidades.

5 de 9 Snake Game permite customização de todos os aspectos do jogo — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Passo a passo para Android

1. Na Play Store, busque pelo termo “Google Play Games” e clique no botão “Instalar”. Depois de finalizado o download, pressione o botão verde “Abrir” para acessar o aplicativo;

6 de 9 O download do Google Play Games está disponível na Play Store — Foto: Reprodução/Lucas Soares

2. No Play Games, faça login com a sua conta Google e, no menu inferior, clique no ícone “Biblioteca”. Na listagem de jogos, role para a direita até encontrar o “Serpente” e, então, clique em “Jogar”. Como esse título é integrado ao Play Games, não é necessário fazer outro download;

7 de 9 O download do Google Play Games está disponível na Play Store — Foto: Reprodução/Lucas Soares

3. Clique no botão “Play” e comece a jogar o game da serpente. Nos celulares, a cobrinha é controlada através de toques na tela;

8 de 9 Clique em "Play" para acessar essa versão do clássico jogo da cobrinha — Foto: Reprodução/Lucas Soares

4. A versão para Android, também é possível acessar a aba de personalização do game. Escolha seu modo preferido, clique em “Play” e divirta-se.

9 de 9 O jogo da serpente permite diversas customizaçãoes na aba de ajustes — Foto: Reprodução/Lucas Soares