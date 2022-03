Mandar mensagem no WhatsApp Web para pessoas que não estão na lista de contatos é bastante simples. O processo pode ser feito com extensões do Google Chrome ou por um meio ainda mais simples: um truque na URL do mensageiro. Uma combinação de códigos com o número e o DDD da pessoa desejada permite iniciar a conversa ainda que o contato não esteja na agenda do seu celular. Confira, no tutorial a seguir, como mandar mensagem no WhatsApp Web para quem não é contato.