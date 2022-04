Como postar stories no TikTok

É possível postar stories no TikTok em poucos passos. O aplicativo lançou sua própria ferramenta para publicação de conteúdos que desaparecem após 24 horas, fazendo frente à rede social rival, o Instagram . As mídias podem ter até 15 segundos e ser personalizadas com textos, músicas, filtros, adesivos e locuções. Confira, no tutorial a seguir, como usar o TikTok Stories para publicar conteúdos efêmeros na rede social chinesa. Vale ressaltar que o recurso está sendo liberado gradualmente para os usuários.

1 de 12 TikTok ganha ferramenta para publicação de stories; saiba usar — Foto: Helito Beggiora/TechTudo TikTok ganha ferramenta para publicação de stories; saiba usar — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

O que é glow up no TikTok? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Passo 1. Abra o aplicativo do Tiktok e toque no botão de "+", na base da tela. Você também pode iniciar a publicação de um story tocando no botão de "+", ao lado da sua foto de perfil. Note que a câmera será aberta na categoria "Rápido" (Quick). Então, pressione o botão vermelho e grave o novo vídeo ou registre a foto;

2 de 12 Iniciando a criação de um story do TikTok pelo botão de gravar — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Iniciando a criação de um story do TikTok pelo botão de gravar — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Se preferir, toque em "Realizar Upload" e escolha uma foto ou vídeo já salvos na galeria do celular. Selecione a mídia e toque em "Avançar";

3 de 12 Tela para realizar upload de vídeos ou fotos da galeria do celular para os stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Tela para realizar upload de vídeos ou fotos da galeria do celular para os stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Comece a personalizar seus stories. Você pode alterar a música tocando na faixa no topo da tela. Em seguida, selecione uma das trilhas sonoras disponíveis para aplicar ao conteúdo;

4 de 12 Inserção de música nos stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Inserção de música nos stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. Note que à direita da tela existem ícones para adição de texto, stickers, efeitos, filtros e locução, além das configurações do story. O primeiro deles é "Texto", que permite adicionar frases à foto ou vídeo, com ajuste de cores e fontes. Toque sobre o botão para escrever e, ao finalizar, pressione "Concluído";

5 de 12 Tela para adição de textos aos stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Tela para adição de textos aos stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 5. Depois, toque no botão de stickers para inserir adesivos, emojis ou gifs bos stories. Toque sobre o ícone desejado para adicioná-lo ao conteúdo;

6 de 12 Tela para adição de stickers nos stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Tela para adição de stickers nos stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 6. Você ainda pode personalizar o story com os tradicionais efeitos do Tiktok. Para isso, toque no botão "Efeitos". A ferramenta permite alterar brilho, zoom, tempo, neon, adicionar movimento e mais. Após fazer os ajustes desejados, toque em "Salvar";

7 de 12 Tela para adição de efeitos nos stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Tela para adição de efeitos nos stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 7. Outra opção de personalização é adicionar filtros do TikTok ao story. Selecione o ícone correspondente e escolha um dos efeitos disponíveis, como "Retrato", "Paisagem" e "Comida". Cada filtro oferece um conjunto de ajustes pré-definidos de cor e luz. É possível regular a intensidade usando a barra que vai de 0 (inativo) a 100 (filtro completo).

8 de 12 Tela para adição de filtros nos stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Tela para adição de filtros nos stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 8. O botão "Configurações" abriga as ferramentas de privacidade. É permitido selecionar quem pode assistir o story publicado - dentre "somente eu", "amigos" ou "todos" e ativar ou desativar comentários;

9 de 12 É possível personalizar as configurações de visualização dos stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara É possível personalizar as configurações de visualização dos stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 9. O botão de "Locução" permite gravar a voz para adicionar narração à mídia. Para iniciar a gravação, toque no botão vermelho central. Ao finalizar, confirme em "Salvar", no topo da tela. O som será aplicado como plano de fundo do story;

10 de 12 Tela para gravação de locução de plano de fundo para os stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Tela para gravação de locução de plano de fundo para os stories do TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 10. Quando finalizar todos os ajustes, confirme o compartilhamento tocando em "Publicar no Story". O aplicativo fará o upload da publicação e indicará quando o story for carregado;

11 de 12 Ação para publicar story no TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Ação para publicar story no TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 11. Para visualizar seu story, toque na imagem de perfil do TikTok e veja o resultado.

12 de 12 Confira o Story publicado no TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Confira o Story publicado no TikTok — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Veja também: Cinco tipos de Stories para aumentar o engajamento no Instagram