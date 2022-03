Como resgatar skins do Amazon Prime Gaming no Call of Duty: Warzone

Jogadores de Call of Duty: Warzone podem resgatar recompensas no Prime Gaming , plataforma de jogos da Amazon . Para isso, basta ser assinante do serviço Amazon Prime , que custa R$ 9,90 ao mês (ou R$ 89,00 ao ano). As skins ficam disponíveis todo começo de mês e podem ser dos mais variados tipos. O pacote de março, por exemplo, rendeu aos players um traje épico para a operadora Constanze, um arsenal lendário da arma BAR, dois cartões de visitas, dois amuletos e outros cosméticos. Veja a seguir como obter os prêmios no Battle Royale da Activision .

1 de 10 Aprenda a ganhar skins utilizando o Prime Gaming — Foto: Divulgação/Activision Aprenda a ganhar skins utilizando o Prime Gaming — Foto: Divulgação/Activision

Passo 1. Acesse a plataforma Prime Gaming (https://gaming.amazon.com), clique no botão "Fazer login" e entre com as credenciais da sua assinatura Amazon Prime;

2 de 10 É preciso ter uma assinatura Amazon Prime para resgatar as recompensas — Foto: Reprodução/Julio Puiati É preciso ter uma assinatura Amazon Prime para resgatar as recompensas — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 2. No catálogo de games, procure por Call of Duty: Warzone;

3 de 10 É possível retirar prêmios de vários jogos no Prime Gaming — Foto: Reprodução/Julio Puiati É possível retirar prêmios de vários jogos no Prime Gaming — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 3. Clique no pacote do mês vigente;

4 de 10 Os itens são atualizados mensalmente — Foto: Reprodução/Julio Puiati Os itens são atualizados mensalmente — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 4. Caso seja a sua primeira vez na plataforma, o Prime Gaming pedirá que você ative o serviço;

5 de 10 Você pode consultar os itens do pacote antes de resgatá-lo — Foto: Reprodução/Julio Puiati Você pode consultar os itens do pacote antes de resgatá-lo — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 5. Chegou a hora de sincronizar suas contas do Prime Gaming e do Call of Duty: Warzone. Para isso, clique no botão "Vá para Activision Publishing Inc";

6 de 10 É necessário ir para o site da Activision, desenvolvedora do game — Foto: Reprodução/Julio Puiati É necessário ir para o site da Activision, desenvolvedora do game — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 6. Você será redirecionado para o site da Activision. Dentro dele é possível seguir dois caminhos. O primeiro é inserir manualmente as credenciais da sua conta do Call of Duty: Warzone. A segunda é sincronizar sua ID do PlayStation, Xbox, Battle.Net ou Steam;

7 de 10 Sincronize com o Prime Gaming a conta em que você joga Warzone — Foto: Reprodução/Julio Puiati Sincronize com o Prime Gaming a conta em que você joga Warzone — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 7. Uma nova tela se abrirá. Permita a sincronização das contas;

8 de 10 Amazon e Activision pedirão permissão para sincronizar as contas — Foto: Reprodução/Julio Puiati Amazon e Activision pedirão permissão para sincronizar as contas — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 8. Pronto! Agora é só clicar em "Conclua o resgate" para receber os itens;

9 de 10 As skins variam entre trajes de operadores, arsenais de armas e outros cosméticos — Foto: Reprodução/Julio Puiati As skins variam entre trajes de operadores, arsenais de armas e outros cosméticos — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 9. Entre no jogo e procure manualmente por cada recompensa. Elas estarão te esperando!

10 de 10 Loadout da arma BAR disponível no pacote de março — Foto: Reprodução/Julio Puiati Loadout da arma BAR disponível no pacote de março — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Com informações de Prime Gaming