Como ter dois WhatsApp no mesmo celular? Veja três formas

Ter dois WhatsApp no mesmo celular é possível e fácil. Existem algumas formas diferentes de fazer isso, e instalar o WhatsApp Business é uma delas. O app corporativo, disponível na Google Play Store e App Store , pode ser uma solução para donos de iPhone ( iOS ) que querem ter duas contas do mensageiro no celular. Usuários de celulares com Android , por sua vez, têm como alternativa a instalação de aplicativos externos.

1. Crie uma conta no WhatsApp Business

Passo 1. Baixe o WhatsApp Business na Play Store ou na App Store. Ao abrir o app, toque em "Concordar e continuar" e depois selecione "Usar outro número";

Passo 2. Digite o número que será usado na segunda conta do WhatsApp e aperte "Avançar". Na caixa de confirmação, verifique se o telefone está correto e toque "OK";

Passo 3. O WhatsApp vai enviar SMS para seu telefone com um código de confirmação, que será detectado automaticamente. Em seguida, o mensageiro perguntará se você permite acesso aos contatos e ao armazenamento. Toque em "Continuar" e, nas caixas de diálogo que aparecerem, toque em "Permitir";

Passo 4. Na tela "Crie seu perfil comercial", digite seu nome e escolha uma foto de perfil. Toque sobre o campo "Segmento da empresa" e selecione a opção "Não é uma empresa". Depois pressione "Avançar" e aguarde alguns instantes até a configuração da sua conta;

Passo 5. Na tela "Crie seu catálogo", toque em "Agora não". Feito isso, a versão de negócios do WhatsApp será aberta, mostrando uma janela praticamente idêntica à do mensageiro padrão.

2. Use a função Dual Messenger

Além de dual chip, algumas fabricantes de celulares Android têm uma função nativa para duplicar apps de redes sociais. Na Samsung, ela é chamada Dual Messenger, enquanto a LG batiza o recurso de Dual App. Na prática, elas funcionam da mesma forma: criam uma cópia de um aplicativo oficial, o que permite ter duas contas em um mesmo dispositivo.

O passo a passo abaixo foi reproduzido em um smartphone Samsung. O caminho pode mudar conforme a marca.

Passo 1. Abra a bandeja de aplicativos e entre em "Configurações". Em seguida, toque sobre "Recursos avançados";

Passo 2. Desça a tela até encontrar a opção "Dual Messenger". Toque nela e então ative a chave ao lado de "WhatsApp";

Passo 3. Será exibida a pergunta "Instalar o aplicativo secundário WhatsApp?". Toque em "Instalar", leia o aviso de isenção e aperte "Confirmar";

Passo 4. Na tela "Usar lista separada de contatos", toque em "Avançar" para manter a mesma relação de números que consta do primeiro aplicativo. O sistema, então, perguntará se você realmente deseja usar seus contatos normais em uso pelo app principal. Toque em "Sim";

Passo 5. Abra novamente a bandeja de aplicativos e veja que existem dois WhatsApp, um com símbolo laranja no canto direito. Dê um toque sobre ele e configure seu segundo WhatsApp.

3. Baixe o Parallel Space

O Parallel Space é uma solução para celulares Android que não trazem o recurso Dual Messenger de forma nativa. Ele pode ser baixado gratuitamente na Google Play Store.

Passo 1. Baixe o Parallel Space e abra o app. Na primeira tela, toque em "Agree and continue" e depois pressione o botão "Continuar";

Passo 2. O Parallel Space requer que o usuário conceda permissão para fazer chamadas, acessar a localização do dispositivo (durante o uso do app) e acessar mídias. Toque em "Permitir" nas três caixas de diálogo que serão exibidas. Na tela seguinte, selecione o WhatsApp e toque no botão "Adicionar ao Parallel Space";

Passo 3. Será exibida uma nova janela de permissão do Parallel Space. Toque em "Aceitar" e então aperte sobre o ícone do WhatsApp para duplicá-lo;

Passo 4. Se o seu WhatsApp for de 64 bits, o Parallel Space precisará da instalação de um segundo app para dar suporte à arquitetura. Toque em "Instalar Agora" para ser direcionado à Play Store e, em seguida, pressione "Instalar". De volta ao aplicativo, toque em "Conceder" para dar ao app 64 Bit Support acesso ao armazenamento, chamadas e localização. Caso o app não exiba nenhuma mensagem de erro, vá para o próximo passo;

Passo 5. Após tocar no ícone do WhatsApp na tela geral do Parallel Space, você verá a mensagem de boas-vindas. Pressione "Concordar e continuar" para configurar o segundo WhatsApp do seu celular.

Pronto. Agora que você já sabe como ter dois WhatsApp no mesmo celular, incluindo em iPhones, aproveite a dica para duplicar o aplicativo de mensagens.

