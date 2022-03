Como tirar CPF de menor de idade pela Internet

Indivíduos com 16 ou 17 anos precisam enviar obrigatoriamente, junto com os demais dados, um documento de identificação oficial com foto do solicitante, ou seja, um dos pais. Cidadãos menores de 16 anos, por sua vez, devem enviar o RG ou Certidão de Nascimento e, se for o caso, exibir um documento que comprove tutela ou responsabilidade pela guarda do incapaz. Confira, a seguir, como tirar CPF de menor online e veja uma lista com os e-mails de cada estado para o envio de documentos.