Transformar vídeo comum em boomerang é possível com o aplicativo de edição Capcut, disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS). O formato de clipe faz sucesso nos Stories do Instagram, e é uma postagem indispensável para usuários que mantêm a rede social ativa. O procedimento para fazer o vídeo em loop consiste em usar as ferramentas de edição "Copiar" e "Reverso". A seguir, saiba como transformar vídeo em boomerang com o app Capcut.