O site Kapwing permite transformar vídeo em boomerang de forma fácil pelo computador. A plataforma altera o sequenciamento das imagens, colocando o arquivo, inicialmente, no formato “stop motion”. Após algumas configurações de velocidade e reprodução dentro da própria página, o clipe é colocado no famoso formato de vai-e-vem do Instagram. Confira, a seguir, como transformar vídeo em boomerang com o site Kapwing.