Como transformar Word em JPG com SmallPDF

O serviço é gratuito e totalmente online, dispensando a necessidade de baixar e instalar programas no computador. Além disso, também é possível realizar outras conversões, como transformar Word em PDF e converter imagens em PDF. Confira, a seguir, como transformar Word em JPG com o site SmallPDF .

Passo 2. Após o carregamento do arquivo, clique no botão “Exportar como”, localizado na parte superior direita, e selecione “Imagem (.jpg)";

Passo 3. Em seguida, escolha entre converter páginas inteiras ou extrair imagens individuais, recurso exclusivo para assinantes do serviço. Então, clique no botão “Escolha a opção”. O site converterá seu arquivo Word em imagens JPG;

Passo 4. Clique no botão “Baixar” e escolha onde deseja salvar as imagens: diretamente no seu dispositivo, no Dropbox ou no Google Drive;