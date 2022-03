Como usar Valoplant, site de estratégias de Valorant com mapas e agentes

Valoplant é um site que permite criar diversas estratégias de Valorant , FPS da Riot Games . Na plataforma estão as plantas de todos os mapas do jogo, assim como a lista completa de personagens. Dessa forma, os jogadores podem esquematizar, por meio de ícones e desenhos, posicionamentos, movimentações, uso de habilidades e todas as ações que acharem pertinentes para uma boa gameplay.

A ferramenta parece ter caído no gosto dos pro players, tanto é que apareceu em vídeos recentes da 100 Thieves, equipe norte-americana de bastante renome. Além do site, existe também uma versão para computadores disponível para baixar. O download do programa pode ser realizado no site da Microsoft ou da Overwolf. Veja a seguir como usar a plataforma para mandar bem no FPS.

1 de 13 Estratégia desenhada no mapa Bind — Foto: Reprodução/Julio Puiati Estratégia desenhada no mapa Bind — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Como usar o Valoplant?

Passo 1. Acesse a plataforma através do site (https://valoplant.gg) e clique no botão "Create a Strategy" para começar a desenhar sua estratégia;

2 de 13 Menu principal do Valoplant — Foto: Reprodução/Julio Puiati Menu principal do Valoplant — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 2. Selecione um dos mapas no canto superior esquerdo;

3 de 13 Todos os mapas de Valorant estão presentes no site — Foto: Reprodução/Julio Puiati Todos os mapas de Valorant estão presentes no site — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 3. Ainda no canto superior esquerdo, selecione se a tática é de um time que está atacando ou defendendo;

4 de 13 Escolha entre defesa e ataque — Foto: Reprodução/Julio Puiati Escolha entre defesa e ataque — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 4. Agora é a hora de espalhar os agentes pelo mapa. No rodapé da plataforma você encontra a lista completa de personagens. Use o mouse para arrastá-los e colocá-los onde quiser;

5 de 13 É possível posicionar os agentes em qualquer lugar da planta — Foto: Reprodução/Julio Puiati É possível posicionar os agentes em qualquer lugar da planta — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 5. É possível deixar a estratégia ainda mais ilustrada com os dez ícones localizados no canto inferior esquerdo. Você pode indicar no mapa, por exemplo, o local onde a spike será plantada caso sua equipe esteja atacando;

6 de 13 Deixe sua estratégia mais completa com os ícones sinalizadores — Foto: Reprodução/Julio Puiati Deixe sua estratégia mais completa com os ícones sinalizadores — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 6. Clicando no botão em formato de lápis, você pode desenhar o que quiser no mapa, como setas e símbolos. Essa funcionalidade é interessante para indicar a movimentação de agentes. Para apagá-los, basta usar a borracha;

7 de 13 Use o lápis para desenhar setas na tática — Foto: Reprodução/Julio Puiati Use o lápis para desenhar setas na tática — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 7. Ao lado direito do lápis está a ferramenta de texto. Use-a para escrever letras, palavras ou lembretes;

8 de 13 Use o botão de texto para espalhar lembretes no mapa — Foto: Reprodução/Julio Puiati Use o botão de texto para espalhar lembretes no mapa — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 8. Passando o mouse por cima dos personagens, você encontrará os ícones de suas quatro skills. É possível posicioná-los no mapa para indicar o trajeto de habilidades como "smokes" e "flashs", por exemplo;

9 de 13 Sinalização de uma habilidade do Sova — Foto: Reprodução/Julio Puiati Sinalização de uma habilidade do Sova — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 9. Você pode gravar até dez sequências de jogadas dentro de uma mesma estratégia;

10 de 13 Use conjuntos de sequências para esboçar uma mesma estratégia — Foto: Reprodução/Julio Puiati Use conjuntos de sequências para esboçar uma mesma estratégia — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 10. Para limpar os elementos da estratégia (ou parte dela), use o botão "Clear";

11 de 13 Use o botão clear para excluir os ícones da tela — Foto: Reprodução/Julio Puiati Use o botão clear para excluir os ícones da tela — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Passo 11. Para exportar a estratégia em arquivo de imagem, clique no botão de câmera fotográfica localizado na parte superior do site. Você precisa criar uma conta gratuita para finalizar o processo.

12 de 13 Você pode exportar uma imagem da estratégia, se quiser — Foto: Reprodução/Julio Puiati Você pode exportar uma imagem da estratégia, se quiser — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Quais são as opções e modos disponíveis?

13 de 13 Melhores locais para utilizar a granada incendiária do Brimstone no mapa Ascent — Foto: Reprodução/Julio Puiati Melhores locais para utilizar a granada incendiária do Brimstone no mapa Ascent — Foto: Reprodução/Julio Puiati

Existem quatro opções na página inicial do Valoplant. Em "Create a strategy", jogadores podem construir suas próprias estratégias, assim como foi mostrado acima. Já em "Explore top strategies" estão táticas criadas pela comunidade. Elas ficam disponíveis para serem consultadas a qualquer momento.

Na sessão "Learn lineups" estão vídeos criados por jogadores de Valorant que ensinam os locais exatos para usar certas habilidades, como as flechas do Sova e as granadas do Brimstone. O quarto e último menu se chama "Join a lobby", usado para entrar em uma sala privada.

A maioria das funcionalidades do Valoplant são gratuitas, mas existem algumas ferramentas que só podem ser utilizada através do plano pro, que custa US$ 3,99 ao mês (ou US$ 29,99 ao ano). Com a assinatura, é possível salvar as estratégias em um diretório chamado "playbook" e compartilhá-las com os amigos, que também poderão editar as jogadas. Outro diferencial do plano é deixar os mapas ainda mais interativos, possibilitando mais opções de cores para editar as ações ao montar as estratégias.

Com informações de Valoplant