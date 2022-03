Como ver Top 50 do Spotify Brasil e Global pelo celular

Encontrar as playlists Top 50 Brasil e Top 50 Global do Spotify é um procedimento simples. As listas reúnem as músicas mais tocadas no Brasil e do mundo dentro da plataforma, em um ranking atualizado diariamente que leva em consideração o número de streams que cada faixa recebeu. As playlists são criadas automaticamente pelo Spotify e podem ser acessadas no aplicativo do serviço para Android e iPhone (iOS).