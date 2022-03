Dummy no BBB: como assistir à 'trollagem' do paredão falso ao vivo e online

A visita inesperada de um dummy no BBB 22 deve surpreender os participantes do reality nesta quinta-feira (10). O momento, que acontece dois dias após a eliminação da influenciadora Jade Picon, é uma "trollagem" da produção do programa para fazer os brothers suspeitarem que o último paredão foi falso e que a sister retornará à casa. O dummy, no entanto, só fará um anúncio de rotina aos participantes. A brincadeira acontece às 13h desta quinta e será transmitida ao vivo no Globoplay , por meio do sinal aberto da TV Globo .

Para assistir à entrada do dummy e ver como será a reação dos brothers que acreditam que a Jade volta para o BBB, basta acessar a transmissão do Globoplay por meio de uma Conta Globo. Novos usuários devem fazer um cadastro rápido e gratuito utilizando um endereço de e-mail ou importando dados de uma conta Facebook ou Google. Confira, no tutorial a seguir, como assistir à "trollagem" do paredão falso ao vivo e online.

Dummy no BBB: como assistir à 'trollagem' do paredão falso pelo PC

Passo 1. Para assistir à entrada do dummy no BBB, abra a página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e selecione a aba "Agora na TV" para visualizar a programação da Globo;

Passo 2. Nesta seção, clique no botão "Assista agora" para ter acesso à tela de login;

Passo 3. Utilize e-mail e senha cadastrados no Globoplay para fazer login. Também é possível usar os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, clique no botão "Entrar" e aguarde a transmissão online começar. Caso não tenha cadastro na Conta Globo, clique na opção "Cadastre-se";

Passo 4. Faça um cadastro gratuito preenchendo todos os dados solicitados. Em seguida, selecione a caixa "Sou humano" e aceite os termos de uso e privacidade. Por fim, clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão da "trollagem" do paredão falso comece automaticamente.

Dummy no BBB: como assistir à 'trollagem' do paredão falso pelo celular

Passo 1. Entre no aplicativo do Globoplay pelo celular e toque na aba "Agora", localizada na parte inferior da tela inicial. Feito isso, pressione o botão "Assista agora" para fazer login ou cadastrar-se gratuitamente na Conta Globo;

Passo 2. Faça login usando e-mail e senha cadastrados, ou vincule dados de uma conta Facebook ou Google. Em seguida, pressione o botão "Entrar" e aguarde a transmissão iniciar automaticamente. Caso não possua uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se" e preencha seus dados pessoais. Por último, marque a seleção "Sou humano" e aceite os termos de uso do serviço. Pressione o botão "Cadastrar" para iniciar a transmissão ao vivo da entrada do dummy no BBB 22.

Pronto. Agora que você já sabe como assistir à entrada do dummy no BBB, aproveite a dica para conferir a trollagem do paredão falso e ver a reação dos brothers que acreditam que a Jade volta para o BBB.

