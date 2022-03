Em qual lua estamos hoje? Como usar aplicativo para descobrir fase lunar

É possível descobrir em qual lua estamos hoje por meio do aplicativo Fases da Lua. Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o app gratuito informa rapidamente a fase lunar atual de acordo com a localização do usuário e a hora do dia. Além de fornecer um calendário lunar, recurso útil para descobrir a fase da lua em dias específicos, o programa também envia alertas para lembrar o usuário da chegada de uma nova fase. Confira, a seguir, como descobrir em qual lua estamos hoje pelo celular.