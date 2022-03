Face ID com máscara: como configurar no iOS 15.4

A chegada do novo iOS 15.4 ao iPhone inaugura um recurso esperado pelos usuários há tempos: o desbloqueio por meio do Face ID com máscara. Desse modo, os usuários não precisarão mais retirar a proteção para fazer o reconhecimento facial no telefone da Apple . Outra novidade foi o aprimoramento da função para quem usa óculos. Confira no tutorial a seguir como instalar a atualização e configurar o novo recurso.

Antes da atualização, um recurso similar já existia, mas apenas para quem possuía o Apple Watch. Vale mencionar que, mesmo que o usuário já tenha o rosto salvo no Face ID, será necessário fazer novamente o processo de leitura facial para habilitar o desbloqueio com a máscara. Pelo menos por enquanto, apenas usuários de iPhone 12 ou superiores têm acesso à ferramenta, embora o iOS 15.4 esteja disponível a partir do iPhone 6S.

2 de 7 Apenas iPhone 12 e superiores suportam Face ID com máscaras — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apenas iPhone 12 e superiores suportam Face ID com máscaras — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Como atualizar o iPhone para o iOS 15.4

Abra o app "Ajustes" no iPhone, toque em "Geral" e vá em "Atualização de Software". Por fim, toque em "Baixar e instalar" e aguarde o download, conforme as capturas de tela abaixo. Vale lembrar que é necessário que o dispositivo tenha pelo menos 50% de bateria ou que esteja carregando no momento da instalação, que reiniciará o dispositivo.

3 de 7 Como atualizar o iPhone para o iOS 15.4 — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Como atualizar o iPhone para o iOS 15.4 — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Como configurar o Face ID com máscara

Passo 1. Abra o app "Ajustes" no iPhone, toque em "Face ID e Código" e digite sua senha, conforme imagens abaixo;

4 de 7 Acesse "Ajustes" para configurar Face ID com máscara — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Acesse "Ajustes" para configurar Face ID com máscara — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Passo 2. Em seguida, habilite a opção "Face ID com Máscara" e depois "Usar Face ID com Máscara". Por fim, siga as instruções que aparecerem no visor e mova sua cabeça (sem máscara) na frente do iPhone até completar o círculo, conforme capturas de tela abaixo. Finalizado o processo, o usuário poderá desbloquear a tela, mesmo enquanto faz uso do acessório de proteção no rosto.

5 de 7 Não utilize máscara durante a leitura facial do Face ID — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Não utilize máscara durante a leitura facial do Face ID — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Adicionando óculos ao Face ID

Passo 1. Abra o app "Ajustes" no iPhone, vá em "Face ID e Código" e digite a sua senha.;

6 de 7 Acesse "Ajustes" para configurar Face ID com óculos — Foto: Danilo Paulo de Oliveira Acesse "Ajustes" para configurar Face ID com óculos — Foto: Danilo Paulo de Oliveira

Passo 2. Em seguida, toque na opção "Adicionar Óculos" e depois em "Continuar". Coloque no rosto os óculos que deseja adicionar. Então, basta seguir as instruções na tela que indicarão como mover a cabeça para que o iPhone faça a leitura até concluir o processo, conforme as capturas de tela abaixo. Lembre-se de que o Face ID não funciona com óculos de sol.

7 de 7 Coloque os óculos do dia a dia para fazer a leitura facial no Face ID — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Coloque os óculos do dia a dia para fazer a leitura facial no Face ID — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Com informações de Apple