Fortnite e Doctor Who: como resgatar código para liberar mapa e item grátis

O Fortnite recebeu novidades relacionadas a Doctor Who nesta quinta-feira (17). Diferente de parcerias tradicionais, onde os jogadores têm acesso a skins e outros itens no jogo em si, a presença da série de ficção científica se limita ao Modo Criativo do game. Por lá, será possível acessar um mapa voltado para a produção e também um spray gratuito, que poderá ser resgatado pelo código JFCXK-HCJ5U-A2946-5DZBK, divulgado no trailer oficial divulgado pela produtora.

Ou seja: não se trata de uma colaboração entre Epic Games e BBC Studios, responsável por Doctor Who, e sim um projeto próprio da produtora. Confira a seguir mais detalhes sobre a novidade e veja como acessar o mapa no Modo Criativo, além de resgatar o código para pegar o spray da TARDIS, nave da série. Fortnite está disponível para download grátis no PC (via Epic Games Store), PlayStation 5 (PS5), Playstation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e em celulares Android.

1 de 4 Doctor Who chega a Fortnite com novo mapa no Modo Criativo e spray gratuito — Foto: Divulgação/bbcdoctorwho Doctor Who chega a Fortnite com novo mapa no Modo Criativo e spray gratuito — Foto: Divulgação/bbcdoctorwho

O que há na 'colaboração'?

A divulgação de Doctor Who em Fortnite envolve a chegada de TARDIS, a nave utilizada pelo protagonista da série, além de um mapa no Modo Criativo. O objetivo dos jogadores será consertar o veículo enquanto exploram cinco ilhas no novo mapa. Por lá, os jogadores precisarão enfrentar diversos desafios e resolver puzzles, além de aprender um pouco mais a respeito da história e dos personagens principais da série.

Para acessar o mapa no Modo Criativo, basta utilizar do código 3610-1396-4646. Na página inicial do jogo, clique em "Jogar" e depois em "Código da Ilha". Digite o número e aproveite o evento com o Doctor Who.

Como resgatar o código do spray da TARDIS?

Uma das principais atrações da colaboração com o Doctor Who é o spray da TARDIS. Logo nas primeiras divulgações do evento, foi mencionado o código JFCXK-HCJ5U-A2946-5DZBK. Esse código pode ser utilizado pelos jogadores para resgatar o spray em questão. Vale ressaltar que o item só estará disponível até o dia 25 de março e poderá ser resgatado até 5 milhões de vezes. Veja, a seguir, como resgatar o código:

Passo 1. Entre no link (epicgames.com/fortnite/pt-BR/redeem) e conecte em sua conta da Epic Games;

2 de 4 Página para resgatar códigos no Fortnite — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Página para resgatar códigos no Fortnite — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. Copie o código JFCXK-HCJ5U-A2946-5DZBK e cole na área onde está escrito "Insira o Código de Acesso";

3 de 4 Resgatar o spray do evento do Dr.Who — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Resgatar o spray do evento do Dr.Who — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 3. Clique em "Resgatar". A recompensa irá para a conta que estava conectada no portal da Epic Games. Agora, na próxima vez que você entrar no Fortnite com a mesma conta, o spray já estará lá para você utilizar;

4 de 4 Colaboração entre Doctor Who e Fortnite levou um spray gratuito da TARDIS para os jogadores — Foto: Divulgação/Epic Games Colaboração entre Doctor Who e Fortnite levou um spray gratuito da TARDIS para os jogadores — Foto: Divulgação/Epic Games