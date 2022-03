Hoopa no Pokémon Unite: veja habilidades, builds e dicas para jogar

Hoopa pode teletransportar para perto de si uma Berry do lado adversário do mapa de forma aleatória. Caso o adversário não tenha nenhuma Berry e sim Energia Aeos, esse será o item transportado. Nesse caso, o tempo de recarga da passiva será reduzido.

Uma onda de energia telecinética é lançada numa direção designada para causar dano ao primeiro Pokémon que for atingido. Essa força telecinética também reduz a velocidade de movimento do adversário atingido temporariamente. Seu tempo de recarga é de nove segundos. Quando alcança o nível 4, Hoopa pode substituir a Confusão por uma das seguintes habilidades:

Segundo set de habilidades do Hoopa no Pokémon Unite — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Hoopa assume a forma Liberta temporariamente, aumentando o HP máximo e criando um anel no local onde ele ativou o Movimento Unite. Seus aliados poderão se teletransportar para este local apenas uma vez. Hoopa Liberto também ganha duas novas habilidades: a Fúria do Hiperespaço e o Feixe Psíquico. Hoopa não pode pontuar enquanto estiver nesta forma.

Estes itens funcionam como as runas do League of Legends (LOL). Cada Pokémon pode equipar até três Itens de Segurar, que fornecem atributos extras como HP, defesa e dano crítico. Para obtê-los, basta comprar na loja do jogo ou cumprir desafios propostos pelo game (quando a sua conta está nos primeiros níveis). A seguir, veja exemplos de builds para o Hoopa: