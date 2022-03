I Love PDF: como comprimir PDF pelo site

Em sua versão gratuita, o I Love PDF permite ainda converter arquivos PDF para outros formatos, juntar e dividir, editar, proteger, assinar etc. A seguir, veja como comprimir um ficheiro PDF de forma gratuita e online com o I Love PDF .

Passo 2. Clique no botão "Selecionar arquivo PDF” para importar um documento do computador. Você também pode arrastar o arquivo ou fazer o upload a partir dos serviços online Google Drive e Dropbox ;

Passo 3. O PDF selecionado aparecerá na página seguinte. Na versão gratuita do site, é possível adicionar até dois ficheiros por compressão. Depois, escolha entre os três níveis de compressão disponíveis para que o novo arquivo tenha maior ou menor tamanho e qualidade. Feito isso, clique no botão “Comprimir PDF";

Passo 4. Após a conclusão do processo, o site informará o quanto o tamanho do PDF diminuiu. Clique no botão “Baixar o PDF otimizado” para fazer o download do novo arquivo. Se quiser, você também pode salvá-lo nos serviços Google Drive e Dropbox, compartilhar o link de download e eliminar o ficheiro.