Informe de rendimentos Banco Inter: como consultar extrato para IRPF 2022

O Informe de rendimentos do Banco Inter pode ser gerado no app do banco digital, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Após a emissão, os clientes têm a opção de baixar ou receber por e-mail o documento, essencial para declarar o Imposto de Renda 2022 – ano base 2021. Neste ano, os cidadãos devem entregar a declaração à Receita Federal até 29 de abril. Veja, no tutorial a seguir, como solicitar o envio do informe de rendimentos do Banco Inter. O procedimento foi realizado em celular com Android, mas também vale para iPhone (iOS).