Informe de rendimentos Bradesco: como consultar extrato para IRPF 2022

O informe de rendimentos do Bradesco já está disponível para os correntistas do banco. O documento, acessível pelo Internet Banking, é necessário para fazer a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2022 , que deve ser entregue até o dia 29 de abril.

O arquivo pode ser baixado em formato PDF pelo computador ou pelo aplicativo do banco para celulares Android e iPhone (iOS), após fornecer login com a senha e a Chave de Segurança da instituição. Confira, a seguir, como consultar e baixar o informe de rendimentos do Bradesco pelo PC e pelo celular.

1 de 11 Tutorial ensina a consultar e baixar o informe de rendimentos do Bradesco pela Internet — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Tutorial ensina a consultar e baixar o informe de rendimentos do Bradesco pela Internet — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Como enviar a declaração de Imposto de Renda por tablet com Android? Opine no Fórum do TechTudo

Como consultar informe de rendimentos do Bradesco 2022 pelo PC

Passo 1. Para emitir o informe de rendimentos do Bradesco pelo PC, acesse o site do banco (banco.bradesco) e preencha os campos referentes a sua agência e conta bancária. Prossiga no botão “Ok”;

2 de 11 Informe de rendimentos: Banco Bradesco fornece documento após login na conta — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Informe de rendimentos: Banco Bradesco fornece documento após login na conta — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Digite sua Chave de Segurança e prossiga no botão “Avançar para a Senha”;

3 de 11 É preciso informar a Chave de Segurança, disponível no app do banco, para acessar a conta Bradesco — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É preciso informar a Chave de Segurança, disponível no app do banco, para acessar a conta Bradesco — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Informe sua senha de quatro dígitos e pressione o botão “Acessar”;

4 de 11 É preciso digitar senha para acessar a conta e encontrar informe de rendimentos do Bradesco — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É preciso digitar senha para acessar a conta e encontrar informe de rendimentos do Bradesco — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Após o login, localize a opção “Mais Opções” no menu principal. Então, selecione “Informe de Rendimentos”;

5 de 11 Bradesco emite informe de rendimentos 2022 pelo site oficial do banco — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Bradesco emite informe de rendimentos 2022 pelo site oficial do banco — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Nesta etapa, clique na opção “Informe de Rendimentos - IRPF”;

6 de 11 Imagem mostra como baixar o informe de rendimentos do Bradesco 2022 pelo PC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Imagem mostra como baixar o informe de rendimentos do Bradesco 2022 pelo PC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Em "Ano-calendário", escolha a opção 2021. Feito isso, marque “Consolidado por CPF” e pressione o botão “Confirmar”;

7 de 11 Bradesco também emite informe de rendimentos de vários anos anteriores — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Bradesco também emite informe de rendimentos de vários anos anteriores — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Visualize o informe de rendimentos na tela. Toque no ícone de disquete para salvar o arquivo no computador, em formato PDF.

8 de 11 Imagem mostra como baixar documento referente ao informe de rendimentos do Bradesco em PDF — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Imagem mostra como baixar documento referente ao informe de rendimentos do Bradesco em PDF — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como consultar informe de rendimentos do Bradesco 2022 pelo celular

Passo 1. Para obter o informe de rendimentos do Bradesco pelo celular, abra o aplicativo do Bradesco e acesse sua conta. Depois, toque nas três listras horizontais para abrir o menu;

9 de 11 Informe de rendimentos Bradesco: app do banco fornece documento pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Informe de rendimentos Bradesco: app do banco fornece documento pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. No menu lateral, vá em “Informe de Rendimentos”. Depois, toque em “Gerar informes”;

10 de 11 Ação para gerar informe de rendimentos do Bradesco pelo app do banco — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Ação para gerar informe de rendimentos do Bradesco pelo app do banco — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Selecione o ano "2021" e toque em “Consultar”. O documento será gerado imediatamente. Então, toque em “Salvar Informes” para baixar o arquivo ou enviá-lo por e-mail.

11 de 11 Ação para salvar o informe de rendimentos do Bradesco 2022 pelo app — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Ação para salvar o informe de rendimentos do Bradesco 2022 pelo app — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Utilize as dicas para saber como consultar o informe de rendimentos do Bradesco para declarar o Imposto de Renda 2022.

Veja também: Nubank, Inter, Neon e mais: saiba tudo sobre bancos digitais