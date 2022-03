Informe de rendimentos Itaú: como consultar extrato para IRPF 2022

O arquivo contendo o extrato de rendimentos do ano base 2021 pode ser baixado em formato PDF ou enviado por e-mail. Confira, a seguir, como consultar e baixar o informe de rendimentos do Itaú pelo PC e pelo aplicativo.

Informe de Rendimentos do Itaú pode ser visualizado pelo computador ou através do app — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1 de 10 Informe de Rendimentos do Itaú pode ser visualizado pelo computador ou através do app — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Imposto de Renda Pessoa Física: aplicativo mostra mensagens de erro. O que fazer? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Informe de rendimentos Itaú: como consultar no site do banco

Passo 1. Para consultar o informe de rendimentos do Itaú, acesse o site do banco (itau.com.br) e preencha os espaços com os números de sua agência e conta bancária. Prossiga no ícone de setinha;